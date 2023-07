Buchen. (adb) Ohne lautstarken Knall, aber dafür äußerst unterhaltsam fiel am Sonntag der symbolische Startschuss für ein äußerst interessantes Projekt: Das "Digitale Kinderrathaus" wurde offiziell eröffnet. Einen besseren Zeitpunkt hätte man kaum finden können, denn die Kinderreporter feierten pünktlich zur 1250-Jahr-Feier ihrer Heimatstadt Buchen ihren Einstand.

Im Foyer des Rathauses leitete Bürgermeister Roland Burger die Feierstunde ein. "Das digitale Kinderrathaus resultiert aus dem Bürgerbeteiligungsprojekt ,Ländlicher Raum für Zukunft, Zukunft vor Ort’", informierte er. Aus den Workshops im Frühjahr 2021 entwickelten sich vier Arbeitsgruppen, von denen die Gruppe "Digitales Kinderrathaus" das Ziel hatte, möglichst viele Kinder zu begeistern: "Gemeinsam wollten wir eine Unterseite auf der Buchener Homepage aufbauen", hielt Burger fest.

Der Reporternachwuchs durfte sich gleich ausprobieren. Foto: Adrian Brosch

Ehrenamtlich und mit viel Fachwissen geleitet von der – am Sonntag leider verhinderten – Diplompädagogin und ehemaligen Grundschulrektorin Helga Ritter, setzte die Arbeitsgruppe alsbald wertvolle Akzente. Hierfür dankte der Rathauschef der Kerngruppe mit Beigeordnetem Benjamin Laber, Helga Schwab-Dörzenbach, dem Schulsozialarbeiterteam (Dustin Hartmann, Jasmin Hauk, Stefanie Adrian und Ina Reschke) sowie den Ehrenamtlichen Clara Linke, Markus Dosch, Alexander Weinlein und Matthias Grimm.

Dazu kommen die Kinderreporter: "Ziel war ein Erklär-Angebot, an dem die Kinder selbst mitarbeiten", bemerkte der Bürgermeister. Besondere Freude galt auch einer Förderung: Das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz stellte 20.000 Euro bereit. "Diese tolle Zuwendung gestatteten hochklassige Videoaufnahmen durch die Firma Uwe Heck und die professionelle Gestaltung durch die Werbeagentur SchreiberGrimm", so Burger.

Hinter dem Projekt steckt das Bestreben um kindgerechtes Informieren über so wichtige Themen wie das Rathaus, den Staat und die Demokratie. Das geschehe mittels kurzer, prägnanter Texte in leicht verständlicher Wortwahl, die von vielen Schaubildern und Erklärvideos flankiert werden: "So können die Kinder erfahren, dass sie Rechte haben und wie diese einfordern können", sagte der Bürgermeister. Es sei angedacht, dem Nachwuchs "eine Plattform zum Austausch und für Fragen und Rückmeldungen zu geben" – selbstverständlich unter aktiver Mitwirkung der ...