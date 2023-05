Buchen-Hettingen. (pm) Endlich ist es wieder so weit und die Sportfestsaison wird eröffnet – nach einer langen Corona-Durst-Strecke und einer kleineren Open-Air-Variante im letzten Jahr, meldet sich der FC Hettingen in diesem Jahr mit seinem traditionellen Pfingstsportfest sogar mit einem großen Festzelt zurück.

Sport, Musik und Unterhaltung

Mit unterschiedlichen Getränkeständen auf dem Festgelände wie Bierwagen, Bar-Zelt, Schnapshütte und Weinstand kommt auch das leibliche Wohl nicht zu kurz, das Team von "Barhamas events & more" wird Spezialitäten vom Grill, Käsespätzle, Wurstsalat für seine Gäste frisch zubereiten.

Natürlich wird es auch wie in der Vergangenheit viele Programm-Highlights geben: Freitag, 26. Mai, ab 17.30 Uhr: 9-Meter-Schießen.

Samstag, 27. Mai, ab 20 Uhr: Rockmusik mit "Black Shuck".

Sonntag, 28. Mai, ab 20 Uhr: Musik aus den Charts, Partysongs, Rock-Klassiker, Dance und Discosounds mit "Shark".

Montag, 29. Mai, ab 19.30 Uhr: In diesem Jahr gibt es zum Abschluss des Sportfests ein ganz besonderes Highlight – der Comedian Bodo Bach wird ab 19.30 Uhr seine Gäste mit den besten Geschichten der letzten 20 Jahre im Festzelt zum Lachen bringen. Vorverkaufskarten erhält man bei der Volksbank in Buchen, Bäckerei Slepkowitz in Hettingen oder bei KS-Telekommunikation in Buchen.

Info: Mehr Infos gibt es im Internet unter www.fc-viktoria-hettingen.de