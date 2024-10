Buchen. (adb) Ihre Namen stehen für gelebte Nächstenliebe: Über mehrere Jahrzehnte hinweg waren Helga und Norbert Linsler die Gesichter des Vereins "Aktion Hungernde Kinder" für Kinder und Jugendliche in der Diözese Awasa in Äthiopien. Am Donnerstag feiert das bekannte und geschätzte Ehepaar den Jubeltag der diamantenen Hochzeit.

Norbert Linsler stammt aus Rinschheim. Dort wurde er am