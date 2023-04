Das Grüngutsystem sei, so Brötel, seit über 30 Jahren ein wichtiger Eckpfeiler im Abfallwirtschaftskonzept des Neckar-Odenwald-Kreises. Den Grüngutplätzen komme dabei eine Schlüsselrolle zu: Inzwischen werden mehr als 70 Prozent des Grünguts direkt dort angeliefert. Die Tendenz sei weiter steigend. "Die Akzeptanz in der Bevölkerung ist hoch. Wie hoch sie ist, erleben wir insbesondere dann, wenn ein Platz aufgrund der immer strenger werdenden Vorgaben leider zur ...

"Der neue Buchener Grüngutplatz ersetzt den Platz in der Hettinger Straße, der zwar nur suboptimal anfahrbar war, aber über Jahrzehnte hinweg hervorragende Dienste geleistet hat", sagte Brötel und dankte Familie Brünner, deren Platz zum 30. April schließen wird. "Der Platz in Hainstadt bleibt auf jeden Fall 2023 noch geöffnet. Im Herbst sollen dann weitere Gespräche dazu stattfinden."

2023 sollen weitere Grüngutplätze gebaut bzw. ertüchtigt werden: in Ravenstein (Baubeginn im April), Schefflenz (Baubeginn im Juli) und Osterburken. Danach sollen Lohrbach, Höpfingen und Muckental folgen. Zudem wurden Platzertüchtigungen in Adelsheim, Altheim und Waldbrunn vorgenommen.

Der Standort direkt neben dem Biomassezentrum, wo das Grüngut aufgearbeitet wird, sei aufgrund der kurzen Wege optimal. Gerechnet wird mit einer Anlieferung von rund 2500 Tonnen Grüngut pro Jahr. In den neuen Grüngutplatz sind 380.000 Euro investiert worden. Der Platz wurde zu rund 42 Prozent (162.000 Euro) aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative gefördert.

Die Anlage, die dem Platz am Eisweiher in Mosbach ähnele, erfülle sehr hohe Standards: In der überdachten Rundbogenhalle gibt es Raum für weiches Material wie Rasenschnitt, Gartenabfälle oder Laub. Das Grüngut ist dort vor Regen geschützt. Auf der befestigten Fläche, die sich direkt vor der Halle befindet, wird holziges Material wie Baum-, Strauch- und Heckenschnitt gelagert. "Die Öffnungszeiten sind nutzerfreundlich", betonte der Landrat: Geöffnet ist (bei Tageslicht) von Montag bis Samstag von 7 bis 19 Uhr.

Das Grüngutsystem sei, so Brötel, seit über 30 Jahren ein wichtiger Eckpfeiler im Abfallwirtschaftskonzept des Neckar-Odenwald-Kreises. Den Grüngutplätzen komme dabei eine Schlüsselrolle zu: Inzwischen werden mehr als 70 Prozent des Grünguts direkt dort angeliefert. Die Tendenz sei weiter steigend. "Die Akzeptanz in der Bevölkerung ist hoch. Wie hoch sie ist, erleben wir insbesondere dann, wenn ein Platz aufgrund der immer strenger werdenden Vorgaben leider zur Disposition gestellt werden muss."

Seit 2015 dürfe, so Brötel, aufgrund rechtlicher Vorgaben kein unbehandeltes Grüngut mehr auf landwirtschaftliche Flächen ausgebracht werden. Deshalb müssten die Grüngutmengen in eigens dafür zugelassenen Anlagen verwertet werden. "Das kostet viel Geld. Inzwischen ist das einer der größten Kostenblöcke im Bereich der Kreislaufwirtschaft und entspricht 20 Prozent der gesamten Aufwendungen. Deshalb versuchen wir durch den Aufbau eigener Verwertungskapazitäten – wie dem Biomassezentrum – gegenzusteuern."

Die neuen Verwertungswege stellten auch höhere Anforderungen an die Infrastruktur der Grüngutplätze. "Nicht jeder Platz erfüllt die Anforderungen, die man dafür zwingend braucht, oder kann mit vertretbarem Aufwand dazu ertüchtigt werden." Die Konsequenz sei, dass man künftig zwangsläufig mit "weniger, dafür dann aber hervorragend ausgestatteten" Grüngutplätzen auskommen müsse. Ursprünglich gab es im Landkreis über 60 Plätze, 2015 waren es noch 43 und künftig soll es 30 geben. "Weniger sollen es definitiv nicht werden", so Brötel.

AWN-Geschäftsführer und KWiN-Vorstand Dr. Mathias Ginter freute sich über die Eröffnung des neuen Platzes: "Grüngutplätze sind wichtig im ländlichen Raum und die Menschen sollten relativ nahe an ihrem Wohnort Zugang zu einem Platz haben."

Es gebe, so Ginter, unterschiedliche Platzkategorien: vier zentrale Plätze entlang der Bundesstraße; elf Plätze, die aufgrund des Einzugsgebiets und der Anlieferungsmenge eine besondere Bedeutung haben; 13 sogenannte "Komfortplätze" für kurze Anlieferungswege und zwei kleinere Annahmestellen inklusive Containerlösungen. Wenn auf den "Komfortplätzen" größere Investitionen erforderlich werden, müsse man, so Ginter, "nachdenken, was zu tun" sei.

Ginter stellte einige technische Daten des neuen Buchener Grüngutplatzes, der zu den zentralen Plätzen gehöre, vor: Der Platz verfügt über eine asphaltierte Fläche von 1300 Quadratmetern zuzüglich einer Zufahrt mit 750 Quadratmetern. Baubeginn war im September 2022. Der Platz wurde mit über 40 Prozent Recyclingmaterial befestigt. Er kann von mehreren Anlieferern gleichzeitig benutzt werden, was Wartezeiten verhindern soll.

Landrat Dr. Achim Brötel dankte bei der Eröffnung auch den Projektbeteiligten: der Stadt Buchen, die den Platz verpachtet und für den Zuweg verantwortlich ist, sowie der Firma Boller-Bau aus Tauberbischofsheim, die auch die kommenden Bauarbeiten auf den Grüngutplätzen in Ravenstein und Schefflenz übernehmen wird.

Der Grüngutplatz liegt nordöstlich (außerhalb) des Entsorgungszentrums "Sansenhecken". Die Anfahrt erfolgt über die Zufahrt Richtung Deponie "Sansenhecken" von der Bödigheimer Straße aus am Verwaltungsgebäude vorbei Richtung Kaltenberg-Siedlung, nach ca. 500 Metern biegt man rechts auf den Grüngutplatz ab. Der Weg ist ausgeschildert. Donnerstags kann vom Platz aus an das angrenzende AWN-Biomassezentrum gefahren werden.