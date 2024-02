Buchen. (rüb) "Die Faschenacht in Buche, die muscht besuche!" Auch wenn das diesjährige Kampagnenmotto an die Originalität der Buchemer Faschenacht nicht ganz heranreicht, so enthält es viel Wahrheit: Der Rosenmontagsumzug war einmal mehr Anziehungspunkt für die Narren der Region.

Viele Gruppen aus den Stadtteilen und Fastnachtsvereinen aus dem Narrenring waren mit starker Besetzung gekommen. Die 38 Zugnummern versprühten Frohsinn pur, und Petrus hielt (fast komplett) seine schützende Hand über Zugteilnehmer und Zuschauer.

Angeführt wurde der Zug von einer fröhlich hüpfenden Schar an bunten Huddelbätzen, deren ausgelassene Freude am närrischen Treiben sich ganz schnell auf das Publikum übertrug – zusätzlich angeheizt durch die Stadtkapelle, die einen Buchemer Faschenachtshit nach dem anderen spielte. – vom "Kerl wach uff" bis "Jesses, jesses, jesses na". Aber auch die zahlreichen anderen Kapellen verbreiteten beste närrische Stimmung.

Gewohnt einfallsreich präsentierten sich die Gruppen. Die "Morre-Schnorranten" feierten ihr 44-Jähriges, die Delegation aus Hollerbach widmete sich der Malerkolonie, die TSV-Handballer waren "eiskalt" und zielsicher unterwegs, als "Barbies" zogen die Sportlerinnen aus Hettingen die Blicke auf sich, und die Feuerwehr war erneut mit einem großen Motivwagen gekommen. Das Motto entführte in die Flower-Power-Ära: "Fire and Peace".