Von Tanja Radan

Buchen. Gut eine Woche vor der vorgezogenen Bundestagswahl hatte "Fridays for Future" – wie auch vor der Bundestagswahl 2021 – zum bundesweiten Klimastreik aufgerufen. Während im September 2021 in Buchen rund 180 Menschen für ein Umdenken in Sachen Klimapolitik auf die Straße gegangen waren, waren am Freitag deutlich weniger Teilnehmer dem Aufruf gefolgt: Etwa 50 Demonstranten hatten sich auf dem Wimpinaplatz versammelt. Während im Jahr 2021 Menschen aller Generationen demonstrierten, waren am Freitag nur vereinzelt Jugendliche zu der vom "Bündnis Klimaschutz Neckar-Odenwald" unterstützten Kundgebung gekommen.

Mit Philipp Hensinger (SPD) und Horst Berger (Grüne) kommen zwei Bundestagskandidaten des Wahlkreises Odenwald-Tauber aus der Klimabewegung. "Deutschland ist eines der Länder, die auf Export setzen. Unser wichtigstes Gut sind Autos. Die Automobilindustrie ist eine riesige Branche, die wir weiterhin fördern müssen. Aber man muss unserer Automobilindustrie vorwerfen, dass sie es einfach nicht geschafft hat, den Wandel in Richtung Elektromobilität zu vollstrecken", sagte Hensinger in seiner Rede.

„Tomorrow is too late“ – morgen ist zu spät – so ein Teilnehmer der Demo. Foto: Tanja Radan

Man müsse nicht nur aus ökologischer, sondern auch rein aus ökonomischer Sicht auf Elektromobilität setzen. "Länder wie China machen es uns vor", so der SPD-Kandidat. Als Republik und aufgrund wirtschaftlicher Interessen müsse Deutschland das Thema noch konsequenter angehen – auch durch Bürokratieabbau. So dauere das Genehmigen einer Ladesäule rund 18 Monate, was viel zu lang sei. Hensinger betonte die Wichtigkeit des weiteren und weniger bürokratischen Ausbaus der Infrastruktur. Die erneuerbaren Energien, die den Strom vergünstigten, müssten ebenfalls "enorm ausgebaut" werden. Elektromobilität sei die Zukunft, und es gelte, sie billiger zu machen. So würde der Geldbeutel entlastet und gleichzeitig etwas Gutes für das Klima getan.

Horst Berger kritisierte, dass im TV-Duell zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz "kaum ein Wort" über Klimaschutz gefallen sei.

"Wir haben auch hier Trockenheit, Ernteausfälle und Wälder sterben hektarweise", sagte Horst Berger. "Auch Hochwasserereignisse nehmen durch den Klimawandel zu." Wenn das Klima nicht konsequent zum Thema gemacht werde, würden kommende Generationen schwer zu leiden haben. Ein konsequenter Umbau sei nötig.

Das Klima sei auch ein soziales Thema: "Überreiche werden immer Stellen auf der Erde finden, wo menschliches Leben möglich ist. Weite Teile der Weltbevölkerung werden jedoch allein gelassen, wenn nach Kipppunkten ihre Inseln untergehen und wenn durch Hitze, Trockenheit und Dürre in vielen Regionen der Erde keine Lebensmittel produziert werden können."

Auch das Thema Migration sei an die Klimakrise gekoppelt. "Migrationsströme in unbekanntem Ausmaß sind die Folge, wenn wir die Klimaziele jetzt leichtfertig aufgeben." Klimaschutz sei auch Sicherheitspolitik: Die Klimakrise destabilisiere Länder, verschärfe Konflikte um Wasser, Land und Nahrung und treibe Menschen in die Flucht, auch nach Europa. "Wer den Klimaschutz vernachlässigt oder gar ganz von der Agenda streicht, gefährdet unseren Wohlstand, unsere Sicherheit und letztlich unsere globale Stabilität."

Klimaschutz müsse, so Berger, energisch vorangetrieben werden. "Klimaschutz ist Menschenschutz", unterstrich der Bundestagskandidat. Die Bundestagswahl bezeichnete er auch als "Klimawahl". Es gehe darum, ob der eingeschlagene Kurs Richtung Klimaneutralität gehalten werde. "Klimaschutz ist für mich Aufbruch statt Rückschritt, auch industriell." Es ergebe keinen Sinn, auf "alte Techniken zu setzen". Wenn die Bundesrepublik auf stabiles Klima setze, werde auch der Wohlstand erneuert und "Anschluss an die Technologien von morgen gehalten".

Deutschland und Europa müssten weltweit eine treibende Kraft für den Klimaschutz bleiben, denn "Trump und seine Verbündeten aus der fossilen Lobby" wollten den Klimarückschritt.

Berger wolle sich für die Erweiterung der klimafreundlichen Mobilität einsetzen, das Deutschland-Ticket dürfe nicht infrage gestellt werden, der ÖPNV müsste besser und verlässlicher werden und Carsharing sei eine wichtige Schnittstelle. Auch baulich getrennte Radwege sollen angegangen werden. Er forderte einen "schnellen Ausbau der Erneuerbaren statt mehr Gasbohrungen." Aus wirtschaftlichen Aspekten müsse ebenfalls auf erneuerbare Energien und Zukunftstechnologien gesetzt werden.

Berger sprach weiter das Thema Sicherheit an, das den Wahlkampf medial dominiert. "Mit einer Stoßrichtung, die für mich pauschalisierend ist und letztlich ganze Bevölkerungsgruppen an den Pranger" stelle. "Sicherheit und Freiheit schützen heißt, dass wir alles in unserer Macht stehende tun müssen, um diese Sicherheit zu garantieren", unterstrich Berger.

Der Bundestagskandidat bedankte sich bei den Polizeikräften, die auf der Demo Präsenz zeigten: "Sie schaffen überhaupt die Möglichkeit, dass wir uns in unserer freiheitlichen Demokratie hierhin stellen und einen Teil der demokratischen Willensbildung wahrnehmen können."