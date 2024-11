Buchen. (adb) Auf gutem Kurs befindet sich die Familienheim Buchen-Tauberbischofsheim Baugenossenschaft: Die 78. Mitgliederversammlung, die am Mittwoch in der Stadthalle tagte, zog eine positive wie aussagekräftige Bilanz. Gleichwohl setzte sie einen Markstein in persönlicher Sache: Letztmalig führte Mark Fischer als Geschäftsführender Vorstand durch den Abend. Er wird sich zum Jahreswechsel

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote