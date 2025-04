Buchen. (rüb) Was unsere Vereine Tag für Tag zum Wohle unserer Gesellschaft leisten, ist phänomenal. Dementsprechend genießen die Vereine und ihre Aktiven einen ausgezeichneten Ruf. Diesen guten Ruf und die Spendenbereitschaft argloser Bürger haben Anfang der Woche in der Hainsterbach in Buchen zwei Jugendliche auf dreiste Art ausgenutzt:

Sie gingen von Haustür zu Haustür und gaben vor, Spenden für den TSV 1863 Buchen zu sammeln. Stattdessen haben Sie wohl für die eigene Taschne gesammelt: "Die Jugendlichen waren nicht im Auftrag des Vereins unterwegs", erklärte TSV-Vorsitzender Kurt Bonaszewski am Mittwoch der RNZ.

Zeugen hätten die Spendensammler als etwa zwölf Jahre alt beschrieben. Bonaszewski appelliert an die Bürger, wachsam zu sein und den falschen Spendensammlern nicht auf den Leim zu gehen.