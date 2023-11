Buchen. (adb/mh) "Namaste!": Schon von weitem war in der Abt-Bessel-Realschule am Dienstag der nepalesische Willkommensgruß zu sehen – nicht ohne Grund. Die Nepal-AG hatte zum Nepal-Abend eingeladen, um in locker-familiärer Atmosphäre auf ihr segensreiches Schaffen hinzuweisen. Zahlreiche Besucher bekundeten ihr Interesse, so dass kaum ein Stuhl frei blieb.

Los ging es mit einer Spende: Vertreter der Kolpingsfamilien Buchen und Walldürn überreichten der Nepal-AG 200 Euro. "Die gedankenlose Schändung in Form des Einbruchs in den Nepal-Laden hat uns so berührt, dass wir im Sinne Adolph Kolpings handeln mussten", bekräftigte Bernhard Kehl (Walldürn) stellvertretend.

Das Hauptprogramm gliederte sich in zwei Teile: Lehrer Daniel Schäfer stellte Projekt sowie Land und Leute vor. "Nepal ist eines der faszinierendsten Länder der Erde!", hob er hervor. Dennoch kämpfe es mit zahlreichen Problemen wie schlechtem Zugang zu Bildung, der sich in der hohen Quote von Analphabeten wieder finde. Die Nepal-AG wurde 2015 als Reaktion auf das verheerende Erdbeben gegründet und steht im Austausch mit Nepal-AGs in Freiberg/Sachsen, Clausthal-Zellerfeld und Dortmund. Aktuell gehören ihr 86 Schüler an – darunter auch 32 "Auszubildende", die ein Jahr "zur Probe" mitarbeiten.

Die Aktiven der Nepal-AG und des Vereins Nepal Buchen. Foto: Adrian Brosch

2022 wurden rund 700 Kilo Kaffee produziert und 12.000 Euro umgesetzt – dazu kommen 30.000 Euro an Spenden. Kaffee ist auch das "Kerngeschäft" der Nepal-AG: Anhand einer Präsentation schilderte Schäfer den Weg vom Anbau über die Röstung bis hin zum Verkauf. Weiterhin gewährte er Einblicke in die Gestaltung des Nepal-Laufs: "Die Spenden fließen zu 100 Prozent in das Bildungsprojekt."Sieben durch Erdbeben zerstörte Schulen im Bereich Gati wurden durch die Nepal-Läufe wieder aufgebaut – und als Partnerdörfer fungieren Sotang und Dandakateri, auf die sich Schäfer fokussierte. So wurde umfangreich über die Projekte informiert.

In der Pause konnten die Besucher neben nepalesischen Speisen auch Handwerkskunst, Kalender, Bekleidungsstücke und selbstverständlich den Nepal-Kaffee erwerben. "Alles ist fair gehandelt und etwas ganz Besonderes", unterstrich Daniel Schäfer.

Der zweite Teil war als Talkrunde geplant: Das Moderatorenteam mit Martin Hahn – ehemaliger ABR-Schüler – sowie Daniel Schäfer und Jürgen Türschel vom Verein "Namaste Nepal Buchen" schafften es von Beginn an, die interessierten Zuhörer von "klein bis groß" aktiv mit einzubinden. Die Schülerinnen und Schüler der Nepal-AG standen Rede und Antwort, gaben interessante und auch sehr persönliche Einblicke von ihren Besuchen und der Arbeit für Nepal und nahmen so die Zuhörerschaft buchstäblich mit.

Das "Aufgenommen sein" in den Familien, die fremden Gerüche und Speisen, die atemberaubende Landschaft, aber auch die Armut wurden angesprochen. Deshalb setze die AG auf den Bau von Schulen und der Bezahlung von Lehrern. Dazu hatte Hahn ein passendes Beispielfoto vorbereitet: "Eine Flasche Wasser hilft, ein Brunnen hilft länger, aber Bildung hilft immer". Bildung und auch die Fremdsprache Englisch sei für viele der Schlüssel zum Erfolg, da Nepal auch stark vom Tourismus abhängig sei.

Foto: Adrian Brosch

Nicht ohne Stolz konnte Schäfer berichten, dass in "unseren" Schulen aufgrund von motivierten Lehrern die Durchfallquote bei "Null" im Gegensatz zu 50 Prozent im Landesdurchschnitt liege. Nach einer Frage aus dem Publikum, was man denn als wichtigsten Eindruck mitgenommen hätte, sorgte Jana Türschel für einen Gänsehautmoment: Obwohl man viel Armut sehe, seien die Menschen dort glücklich, zufrieden und sehr freundlich.

Martin Hahn ergänzte, dass dem gegenüber in unserer westlichen Wohlstandsgesellschaft leider oftmals zutreffe "wenn es den Menschen zu wohl wird, werden sie unzufrieden". Anekdoten rund um "wie repariere ich mit Panzerklebeband die Klimaanlage im Reisebus" oder "fremdes Essen und Toilettenpapier", mitreißend vorgetragen von den Schülern, rundeten die Themenvielfalt ab.

Abschließend bedankte sich Martin Hahn bei den Aktiven der Nepal-AG Emma Münkel, Lina Bischof, Lydia Ehmann, Nico Türschel, Yara Huber, Jana Türschel, Moritz Engler, Hanna Bischof sowie Diana Friedel und Daniel Schäfer. Sein Dank galt auch dem Verein Nepal Buchen unter Leitung von Jürgen Türschel und Bernhard Henk für deren Engagement. Man habe bereits über 180.000 Euro für die gute Sache erwirtschaftet.

Besonderer Dank ging an Rektorin Monika Schwarz, die eine solche AG "unter dem Dach der ABR" möglich mache. Abschließendes Lob galt dem engagierten Publikum, verbunden mit der Bitte, die Nepal-AG tatkräftig zu unterstützen, etwa durch den Kauf von Nepal-Kaffee.