Die kleine Malea ist das 500. Baby des Jahres
Sabrina Stier aus Miltenberg hat am Donnerstag im Buchener Kreißsaal ihre Tochter zur Welt gebracht.
Buchen. (rüb) "Wir haben uns schon beim ersten Kind in Buchen sehr gut aufgehoben gefühlt", sagt Sabrina Stier aus Miltenberg, "deshalb war uns klar, dass wir auch diesmal in die Neckar-Odenwald-Kliniken gehen."
Ihre Tochter Malea, die am Donnerstag um 13.08 Uhr im Buchener Kreißsaal mit dem stattlichen Geburtsgewicht von 4360 Gramm das Licht der Welt erblickte, war zugleich das 500.
