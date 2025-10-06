Montag, 06. Oktober 2025

Die kleine Malea ist das 500. Baby des Jahres

Sabrina Stier aus Miltenberg hat am Donnerstag im Buchener Kreißsaal ihre Tochter zur Welt gebracht.

06.10.2025 UPDATE: 06.10.2025 04:00 Uhr 34 Sekunden
Mutter Sabrina Stier, Vater Bernhard Sander und die große Schwester Melina freuen sich gemeinsam mit Hebamme Jeanette Schuster und Kinderkrankenschwester Panja Früh über die Geburt der kleinen Malea. Foto: Rüdiger Busch

Buchen. (rüb) "Wir haben uns schon beim ersten Kind in Buchen sehr gut aufgehoben gefühlt", sagt Sabrina Stier aus Miltenberg, "deshalb war uns klar, dass wir auch diesmal in die Neckar-Odenwald-Kliniken gehen."

Ihre Tochter Malea, die am Donnerstag um 13.08 Uhr im Buchener Kreißsaal mit dem stattlichen Geburtsgewicht von 4360 Gramm das Licht der Welt erblickte, war zugleich das 500.

