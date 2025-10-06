Buchen. (rüb) "Wir haben uns schon beim ersten Kind in Buchen sehr gut aufgehoben gefühlt", sagt Sabrina Stier aus Miltenberg, "deshalb war uns klar, dass wir auch diesmal in die Neckar-Odenwald-Kliniken gehen."

Ihre Tochter Malea, die am Donnerstag um 13.08 Uhr im Buchener Kreißsaal mit dem stattlichen Geburtsgewicht von 4360 Gramm das Licht der Welt erblickte, war zugleich das 500.