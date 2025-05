Von Rüdiger Busch

Buchen. Seit der Vorstellung einer Alternative für den fahrradfreundlichen Ausbau der Vorstadtstraße in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt (ATU) am 19. Mai polarisiert das Thema: Vor allem der damit verbundene Wegfall aller Parkplätze und der Außengastronomie in der Straße rief zahlreiche Kritiker auf den Plan.

Eigentlich hätte