Buchen-Hainstadt. (pm) Wie in den letzten Jahren wurde wieder pünktlich zum 1. Advent die "Waldkrippe" aufgebaut, die bis zum 6. Januar besucht werden kann. Erreichbar ist sie vom Grillplatz an der Hornbacher Straße, wo geparkt werden soll. Der Weg ist mit gelben Schweifsternen ausgeschildert.

Erstmals gibt es für Kinder vom 1. Dezember bis zum 6. Januar 2025 den "Krippenweg". Anweisungen und Aufgaben dazu findet man an den Stationen am ausgeschilderten Weg.

Außerdem findet am Sonntag, 15. Dezember, um 14.30 Uhr an der Krippe ein Adventssingen mit dem Singkreis "Franziskus" statt. Das Organisationsteam "Waldkrippe" bedankt sich bei allen freiwilligen Helfern und Mitwirkenden und wünscht allen Besuchern viel Freude an der Krippe und eine schöne besinnliche Advents- und Weihnachtszeit.