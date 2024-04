Von Rüdiger Busch

Buchen. Was für ein starkes Zeichen für die Menschlichkeit und gegen Rechtsextremismus: Rund 500 Menschen aller Altersklassen zogen am Samstag durch Buchen, bunt gekleidet, Transparente mitführend und mit viel Musik begleitet. Die Demonstration "Klare Kante gegen rechte Hetze", organisiert von "Herz statt Hetze" und einem parteiübergreifenden gesellschaftlichen Bündnis, und die anschließende Kundgebung auf dem Wimpinaplatz waren beste Werbung für eine offene Gesellschaft, für ein Leben in Frieden und Freiheit.

Vom Kleinkind bis zum Großvater war alles dabei, als sich der Demonstrationszug kurz nach 15 Uhr am Ring-Parkplatz Richtung Innenstadt in Bewegung setzte. "Nazis nerven mehr als Hausaufgaben" oder "Lieber bunt als braun" war beispielsweise auf den farbenfrohen und einfallsreichen Plakaten zu lesen.

Einen ersten Stopp gab es am Jakob-Mayer-Platz, wo die ehemaligen Buchener Synagoge stand. Dort stimmte der "Zwibbelklub 2.0" den Kanon "Sha-lom Chaverim" an, und alle sangen mit. Ein bewegender Moment – ebenso wie wenig Später der Halt in der Marktstraße im früheren Wohnhaus des jüdischen Mundartdichters Jakob Mayer, der 1939 von den Nazis in den Selbstmord getrieben wurde. Die Krachkapelle der Buchener Stadtkapelle spielte den Faschenachtsklassiker "Kerl wach uff", dessen Text aus Mayers Feder stammt.

Gehaltvolle, teilweise auch ergreifende Redebeiträge prägten im Anschluss die mehr als dreistündige Kundgebung auf dem Wimpinaplatz, wo sich die Reihen im Laufe der Zeit aber merklich lichteten. Das lag zum einen am zwischenzeitlichen Regen, zum anderen wohl aber auch an der zu großen Zahl an Rednern – nicht jeder Teilnehmer konnte und wollte bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt 16 (!) Wortbeiträgen folgen. Für wärmende Klänge sorgten zwischen den Reden "K3 – Kombo Klare Kante", ein Zusammenschluss von Musikern, vor allem aus Buchen und Hettingen. Mit "Willkommen Europa", einer Hymne auf die Menschlichkeit, oder Udo Lindenbergs "Wir ziehen in den Frieden" begeisterten sie und luden zum Mitsingen, Mitklatschen und Mitwippen ein.

Alexander Weinlein und Torsten Fahrbach verdeutlichten, dass das überparteiliche Bündnis als Reaktion auf das Erstarken faschistischer Kräfte entstanden sei. Sie verlasen das Manifest von "Klare Kante gegen rechte Hetze": "Wir verstehen uns als zivilgesellschaftlicher Zusammenschluss gegen jegliche Form von Faschismus, Demokratiefeindlichkeit, Rassismus,und Diskriminierung!"

Erster Landesbeamter Dr. Björn-Christian Kleih zeichnete ein wohltuend differenziertes Bild und warnte vor einem Überstrapazieren historischer Vergleiche: "Wir sind nicht im Jahr 1933. Unsere Demokratie hat viel stärkere Abwehrkräfte!" Der Kampf gegen die "Feinde der Freiheit" könne nur erfolgreich sein, wenn man die Menschen, die empfänglich seien für einfache Antworten, nicht ausgrenze, sondern versuche, sie zurückzugewinnen, sagte Kleih, der sich wie die folgenden Redner "überwältigt" von der guten Resonanz zeigte.

"Sei ein Mensch!" Mit diesem Zitat erinnerte Bürgermeister Roland Burger an die bewegende Rede von Sportmoderator Marcel Reif im Januar im Bundestag – "ein ebenso schlichter wie großartiger Satz". "Ich bin besorgt, dass menschenverachtendes Gedankengut unser Zusammenleben bedroht", sagte Burger und unterstrich unter dem Beifall der Zuhörer: "Hetze und Hass haben keinen Platz in unserer Stadt!",

"Wir können sachlich über die Zuwanderung und Schwächen unseres Systems sprechen", sagte der Buchener Unternehmer Mazlum Oktay, "aber wir dürfen keine Hetze dulden." Deutschland sei ein Zuwanderungsland: "Was wären wir, was wären unsere Betriebe ohne Menschen mit Migrationshintergrund?", fragte Oktay, dessen Eltern in den 1980er-Jahren nach Deutschland gekommen sei – in das Land, das heute seine Heimat sei.

Dorothee Roos von der KZ-Gedenkstätte Neckarelz erinnerte an das Schicksal von Jakob Mayer, dessen "Kerl wach uff" als Motto des Tages dienen könne: "Aufwachen und aufstehen, bevor es zu spät ist!" Von Jakob Mayer schlug sie den Bogen zum französischen Widerstandskämpfer Yves Meyer, einem Überlebenden des KZ-Außenlagers Neckargerach: "Klare Kante zeigen", sei sein Credo gewesen. Den Blick zurück richtete auch die Geschichts-AG der Realschule Obrigheim: Man müsse den Schneeball zertreten, bevor er zur Lawine wird.

"Vor Gott sind wir alle gleich wertvoll", unterstrich Dekan Johannes Balbach und freute sich auch im Namen seiner evangelischen Kollegen Rüdiger Krauth und Julia Lehner über die Demo als "starkes Zeugnis einer demokratischen Gemeinschaft".

Voller Freude und Dankbarkeit schilderte der irakische Flüchtling Ahmed Al Sadooni, wie gut er in Buchen aufgenommen worden sei. Frank Hemberger vom Arbeitskreis Asyl äußerte seine Sorgen, dass Angst, Wut und Hass in unserer Gesellschaft den Ton angeben könnten, während Uta Berberich ("Herz statt Hetze") in sehr persönlichen Worten Erinnerungen ihrer Mutter an eine Kindheit im Nationalsozialismus wiedergab.

Für die Jugendorganisationen der beteiligten Partien sprachen Lukas Schäfer, Lena-Marie Dold, Erik Brunner und Max Siegmund, Gabriele Teichmann für die Awo, während Schülerin Xenia Linker in ihrem Poetryslam für Menschlichkeit warb. Musikalisch klang der Abend aus: Toby Sans besang seine Vision eines "Nazifreien Landes", ehe die Bands "Still Riot" und "Villa" dem Publikum gehörig einheizten.