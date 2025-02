Buchen. (rüb) Eineinhalb Jahre nach der Generalsanierung der Sport- und Spielhalle soll nun auch die Außenanlage auf Vordermann gebracht werden. Im März soll es mit dem ersten Bauabschnitt losgehen, in den Sommerferien soll dann Abschnitt zwei folgen. Die Ingenieurleistungen dafür vergab der ATU am Montag zum Preis von 110.000 Euro an das Ingenieurbüro Sack und Partner (Adelsheim).

