Für den Aktionstag werden die wichtigsten Dinge aus dem Zeltlager aufgebaut, wie der Viermaster, der Sitzring, die Spielwiese und ein Bubenzelt. So können sich die Jungs ein Bild vom Zeltplatz machen. "Das ist zwar viel Aufwand für einen Tag, macht uns und den Kindern aber immer sehr viel Spaß", sagt Linus Kieser, der Teil der Lagerleitung im Zeltlager ist. Auch kulinarisch werden die Kinder an diesem Tag versorgt wie im richtigen Zeltlager. "Wir kochen immer ein ganz typisches Lageressen", sagt Suse Schmidt, die schon viele Jahre im Küchen-Team der KjG ist.

Zum dritten Mal findet in diesem Jahr der Lagertag statt. Entstanden aus einem Corona-Ersatz kam die Aktion bei Kindern, Eltern und Lagerteam so gut an, dass daraus ein regelmäßiges Event wurde. Beim Aktionstag stellt die KjG ihr Lager vor und führt eine Mini-Version des großen Zeltlagers im Sommer durch. So können auch neue Teilnehmer einen Tag lang Lagerluft schnuppern und einen Vorgeschmack auf das zweiwöchige Lager im Sommer bekommen. Aber auch die Jungs, die das Lager schon kennen und nicht mehr bis zum Sommer warten wollen, können im April wieder einen Tag Zeltlager erleben.

Buchen. (tab) Zwei Wochen Spiele, Bewegung und Zeit mit Freunden ohne die Eltern verbringen – darauf freuen sich jetzt schon viele Jungs aus dem Zeltlager der KjG Buchen . Im Sommer wird das KjG-Team mit den Kindern zwei Wochen auf dem Zeltplatz in Dattenhausen bei Ulm verbringen. Dafür ist die Anmeldung eröffnet. Zur Einstimmung findet am Sonntag, 30. April, in Bödigheim ein Aktionstag statt, bei dem sich die Jungs mit ihren Eltern ein Bild vom Lagerleben machen können.

Buchen. (tab) Zwei Wochen Spiele, Bewegung und Zeit mit Freunden ohne die Eltern verbringen – darauf freuen sich jetzt schon viele Jungs aus dem Zeltlager der KjG Buchen. Im Sommer wird das KjG-Team mit den Kindern zwei Wochen auf dem Zeltplatz in Dattenhausen bei Ulm verbringen. Dafür ist die Anmeldung eröffnet. Zur Einstimmung findet am Sonntag, 30. April, in Bödigheim ein Aktionstag statt, bei dem sich die Jungs mit ihren Eltern ein Bild vom Lagerleben machen können.

Zum dritten Mal findet in diesem Jahr der Lagertag statt. Entstanden aus einem Corona-Ersatz kam die Aktion bei Kindern, Eltern und Lagerteam so gut an, dass daraus ein regelmäßiges Event wurde. Beim Aktionstag stellt die KjG ihr Lager vor und führt eine Mini-Version des großen Zeltlagers im Sommer durch. So können auch neue Teilnehmer einen Tag lang Lagerluft schnuppern und einen Vorgeschmack auf das zweiwöchige Lager im Sommer bekommen. Aber auch die Jungs, die das Lager schon kennen und nicht mehr bis zum Sommer warten wollen, können im April wieder einen Tag Zeltlager erleben.

Für den Aktionstag werden die wichtigsten Dinge aus dem Zeltlager aufgebaut, wie der Viermaster, der Sitzring, die Spielwiese und ein Bubenzelt. So können sich die Jungs ein Bild vom Zeltplatz machen. "Das ist zwar viel Aufwand für einen Tag, macht uns und den Kindern aber immer sehr viel Spaß", sagt Linus Kieser, der Teil der Lagerleitung im Zeltlager ist. Auch kulinarisch werden die Kinder an diesem Tag versorgt wie im richtigen Zeltlager. "Wir kochen immer ein ganz typisches Lageressen", sagt Suse Schmidt, die schon viele Jahre im Küchen-Team der KjG ist.

Zwischen 10 und 16 Uhr sind die Jungs unter sich und lernen vielfältige Lageraktivitäten, Spiele und Lagerlieder kennen. Dann dürfen auch die Eltern hinzustoßen. Wenn den Jungs das Konzept des Zeltlagers am Aktionstag gefallen hat, können sie sich für das zweiwöchige Zeltlager im Sommer anmelden. Eine Anmeldung ist aber auch jetzt schon möglich.

Teil des Lagerteams sind die Lagerleiter, die die Organisation und Planung vornehmen, die Betreuer, die Ansprechpartner für jeweils ein Zelt sind und sich dort um die Jungen kümmern, sowie die Köchinnen, die sich der Verpflegung der Teilnehmer annehmen. Die Versorger kümmern sich um die Verpflegung und knüpfen Kontakte vor Ort. Das geschulte Team hat jahrelange Erfahrung und besteht unter anderem aus Lehrern, Pädagogen, Handwerkern, Polizisten und Sanitätern.

Jedes Jahr dreht sich das Lagerleben um ein anderes Motto, nach dem der Platz mit passenden Bauwerken dekoriert wird und ein Lagerschlager einstudiert wird. In diesem Jahr hat sie das KjG-Team auf das Motto: "Der Berg ruft – Gipfelstürmer KjG" geeinigt. Die erste Aufgabe der Jungs passend zum Thema wird sein, sich Namen für die Zeltgruppen auszudenken. Jede Jungsgruppe, die zusammen in einem Zelt wohnen wird, überlegt sich gemeinsam einen Namen, der zu ihnen passt, aber auch das Motto miteinbindet.

Die Zelte werden in diesem Jahr auf dem Zeltplatz in Dattenhausen aufgeschlagen. "Der Zeltplatz ist sehr schön, weil er sehr offen ist", sagt Linus Kieser. "Außerdem bietet er die Möglichkeit für viele coole Aktivitäten rund um den Platz." Ein Bach in der Nähe bietet beispielsweise eine Erfrischungsmöglichkeit für heiße Tage. "Der Bach hat eine Einstiegsstelle mit Zugang zu Wildwasseraktivitäten", erzählt Linus Kieser. Darauf freuen sich die Jungs immer sehr. An den übrigen Tagen haben die Jungs eine große Auswahl an sportlichen, kreativen und musikalischen Aktivitäten, die jeden Abend in Runden am Lagerfeuer enden.

Das Zeltlager soll einen Ausgleich zum Alltag herstellen, der mehr denn je von Stillsitzen, Bildschirmen und Internet geprägt ist. Auf dem Zeltplatz gibt es nämlich keinen Strom. Das Lagerteam kommt mit Taschenlampen, Lagerfeuer und Gas zum Kochen aus.

Seit über 65 Jahren gibt es das Zeltlager der KJG Mosbach-Buchen für Jungs zwischen 8 und 15 Jahren bereits. Auch wenn die KjG die "katholische junge Gemeinde" ist, sind natürlich alle Religionen und Konfessionen willkommen. Neben dem diesjährigen Zeltplatz in Spalt bei Nürnberg wechseln sich die Zeltplätze in einem Vierjahresrhythmus zwischen Dattenhausen bei Ulm, Orsingen-Nenzingen am Bodensee und Weselberg in der Pfalz ab.

Der Aktionstag findet am Sonntag, 30. April, an der Jugenderholungsanlage Eckbuckel in Bödigheim statt. Um eine formlose Anmeldung mit Namen, Anschrift, Geburtsdatum und Telefonnummer per E-Mail an lorenz.farrenkopf@icloud.com wird gebeten. Das KjG-Zeltlager Mosbach-Buchen für Jungen im Alter von 8 bis 15 Jahren findet vom 1. bis 15. August in Dattenhausen statt. Das Anmeldeformular und Informationen zur Anmeldung sind unter www.kjg-buchen.de aufrufbar.