Buchen. (rüb) "Es gibt dieses Jahr wieder einen richtigen Schützenmarkt!" Für Oberschützenmeister Achim Schubert und die übrigen Redner beim Frühschoppen am Schützenmarktdienstag war dies die wichtigste Botschaft. Aber auch bei den Besuchern des Marktes ist die Freude über die Rückkehr der Normalität spürbar, wie unsere Umfrage zeigt.

"Mir gefällt es eigentlich ganz gut", erklärt Linda Flores (Foto) aus Buchen. Die Fahrgeschäfte hätten ihr im vergangenen Jahr aber etwas besser gefallen. Trotzdem ist der Schützenmarkt für sie und ihre Freundinnen ein Muss: "Ich bin jeden Abend da!"

Helmut Herth aus Buchen geht seit über 80 Jahren auf den Schützenmarkt, und hat entsprechend viele Erinnerungen: Doch auch mit fast 90 genießt er gemeinsam mit Helga Böhnke den Gang über den Rummel: "Wenn man älter wird, ist man nicht mehr so mobil. Umso mehr genießen wir es, bei so schönem Wetter über den Markt zu laufen", sagt Helga Böhnke, "erst recht, wenn so viel los ist wie diesmal."

Reinhold und Erika Erg aus Hettingen, die mit ihren Enkelkindern auf dem Rummel sind, freuen sich vor allem darüber, "dass der Markt größer ist als in den letzten Jahren" und dass es wieder ein großes Zelt gibt. Für die Auswahl an Fahrgeschäften gibt es ebenfalls ein Lob, auch wenn sie sie nicht selbst nutzen: "Das überlassen wir der Jugend!" Ihr Wunsch für die nächsten Tage ist eindeutig: "Das Wetter soll weiter mitspielen, dann wird es ein Bomben-Schützenmarkt."

Reinhold und Erika Erg sind mit den Enkeln auf dem Schützenmarkt.

"Das Wetter ist ideal, und man trifft wie früher ganz viele Bekannte", freut sich Helmut Ebert aus Buchen (Foto). Vor allem die Rückkehr des großen Zeltes nennt er als Plus. Und die Tatsache, dass auch für die Enkelkinder viel geboten ist: "Die würden am liebsten jeden Tag herkommen!"

Helmut Herth und Helga Böhnke genießen den Bummel über den Markt.

"Es ist so schön, dass alles wieder ganz normal ist – so wie vor Corona", freut sich Judith Goisser aus Buchen, die mit ihren Kindern Elia und Gloria sowie ihrem Vater Rainer Koller (Waldhausen) auf dem Schützenmarkt ist. Während Glorias absoluter Favorit das Kinderkarussell ist, ist Elia von der Achterbahn begeistert – und die Erwachsenen genießen es sichtlich, unbeschwert über den Festplatz zu spazieren und viele Freunde und Bekannte zu treffen.

Elia und Gloria genießen das Fest mit Mutter Judith Goisser und Opa Rainer Koller.

"Es ist sehr wichtig, dass es wieder einen richtigen Schützenmarkt gibt", sagt Dirk Köhler aus Hardheim (Foto), "vor allem für die Kinder." Bevor nächste Woche wieder der Ernst des Lebens beginnt, könnten es sich Groß und Klein hier noch einmal richtig gut gehen lassen – "und das Wetter spielt auch noch gut mit!" Bei der Vielfalt an Angeboten sei für jeden etwas geboten, betont er.

"Das Ringe-werfen", antwortet Finja Späth aus Mudau (Foto) auf die Frage nach ihrem Favoriten. Mit ihrer Zielsicherheit hat sie schon einiges gewonnen. Auch die Kinderachterbahn hat es ihr angetan: "Die ist witzig!"

Die achtjährigen Zwillinge Jonathan und Benjamin Hornbach aus Allfeld kennen keine Höhenangst: Sie würden das große Kettenkarussell am liebsten gar nicht mehr verlassen. "Auch der Autoscooter ist toll!" Gut, dass der Opa reichlich Chips gekauft hat.