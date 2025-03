Von Tanja Radan

Buchen. Am Donnerstag, 3. April, wird im Rahmen eines öffentlichen Gottesdiensts, der um 19.30 Uhr in der Christuskirche in Buchen gefeiert wird, ein neuer Dekan für den evangelischen Kirchenbezirk Adelsheim-Boxberg gewählt. "An diesem Abend kommen die Bezirkssynode des Kirchenbezirks Adelsheim-Boxberg und die Bezirkskirchenräte der Kirchenbezirke