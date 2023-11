Buchen. (rüb) Während die kleinen Besucher selbst aktiv werden und sich sportlich ausprobieren und austoben konnten, nahmen die erwachsenen Gäste vor allem die vielen Neuerungen und Verbesserungen in Augenschein. Der Tag der offenen Tür in der generalsanierten Sport- und Spielhalle in Buchen am Sonntagnachmittag war ein durchschlagender Erfolg.

Die Resonanz war riesengroß, worüber sich auch TSV-Vorsitzender Kurt Bonaszewski und sein Team aus engagierten Ehrenamtlichen freute. Diese unterhielten die Besucher nicht nur mit ihren sportlichen Vorführungen, sondern verwöhnten sie auch mit kulinarischen Angeboten, so dass am Ende des Tages keine Wünsche offen blieben.