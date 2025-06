Buchen. (adb) Der griechische Begriff für einen belebten Marktplatz bezeichnet ein vielversprechendes neues gastronomisches Angebot am Buchener Einkaufszentrum am Sendeturm: Das Burger-Restaurant "Agora" eröffnete am Samstag.

Direkt neben der Kaufland-Filiale gelegen, laden das ansprechende und moderne Ambiente sowie die vielseitige Speisekarte zum Verweilen ein. Die Gäste – bis zu 35