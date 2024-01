Buchen. (adb) 2007 gegründet, entwickelte sich das Bestattungshaus Sauter rasch zu einer Größe in der Region. Nun blickt man der Zukunft umso intensiver entgegen – zum einen durch den Wandel im Bestattungswesen, zum anderen durch das neue Domizil in der Buchener Röntgenstraße mit Trauercafé und Trauerhalle. Bei der Eröffnung am Samstagmorgen zeigte sich Gründer und Geschäftführer Michael Sauter entsprechend positiv: "Wir möchten eine Beratungsqualität garantieren, die es im Bestattungswesen vor 20 bis 30 Jahren noch nicht gab", hielt er fest.

Michael Sauter war es auch, der nach kurzem Stehempfang die Unternehmensgeschichte chronologisierte. Bereits als Schüler hatte er 1998 bei eine regionalen Bestattungsunternehmen ausgeholfen, um als erster Auszubildender im Neckar-Odenwald-Kreis den Beruf des Bestatters zu erlernen und sich 2007 selbstständig zu machen. "Zunächst wurden uns die hoheitlichen Aufgaben in Adelsheim und Limbach übertragen, wenig später folgten Schöntal und Walldürn, wo wir auch 2013 eine Zweigstelle eröffneten. Vor rund drei Jahren folgte Buchen nebst Eingemeindungen", erinnerte er.

Fortan bestand das Ziel darin, eine Filiale in Buchen zu eröffnen: "Es war und ist uns wichtig, vor Ort und nah bei den Trauenden zu sein", bekräftigte Michael Sauter. Die neuen Räumlichkeiten kommen in stilsicherem Ambiente dem Wunsch vieler Hinterbliebenen nach einer individuellen Trauerfeier entgegen: "In der Röntgenstraße kann am offenen Sarg Abschied genommen werden, ebenso existieren eine Halle für individuelle Trauerfeiern und ein Café für die Zusammenkunft", führte Sauter aus. Auch die "geschützte und diskrete Lage" außerhalb der Stadt sei mit ein Wunsch der Kundschaft. "Man trauert nicht auf dem Präsentierteller", betonte der Unternehmer. Oberster Anspruch sei größtmögliche Flexibilität: "Wir sind für alle Eventualitäten gerüstet", bemerkte er und ließ wissen, dass die Außenanlage im Frühjahr ausgestaltet werde.

Zur reichhaltigen und modernen Ausstattung der Räume gehört auch ein E-Piano: Dass die Bestattungskultur einem gewissen Wandel unterliege, spiegele sich nicht zuletzt in veränderter Musikauswahl wider. "Während früher schwere Orgelmusik dominierte, sind heute andere Klänge bis hin zur Live-Musik kein Problem", berichtete Sauter und demonstrierte die Klangvielfalt des Instruments mit einem spontanen Anspiel voller Leidenschaft.

Damit schlug er die Brücke zu einem Vortrag, mit dem er über neue Bestattungsformen informierte. "Der Tod wird vielseitiger und persönlicher, die Trauer wird zur individuellen Abschiednahme", stellte er heraus. Grob unterscheide man zwei Arten der Beisetzung: Zum einen gebe es die traditionelle Erdbestattung im Sarg, zum anderen die Feuerbestattung mit Urne. "Alles andere, darunter auch die aktuell populären Baumbestattungen, sind Sonderformen der Feuerbestattung", ließ Sauter wissen.

Dabei müsse die Baumbestattung nicht zwangsläufig im Friedwald stattfinden und auch nicht unter jahrhundertealten Bäumen. "Es geht einzig um das naturnahe Begräbnis und den geringen Pflegeaufwand", räumte er ein und verwies auf die prekäre Situation der Grabpflege. "Häufig wohnen die Hinterbliebenen nicht vor Ort, sodass gärtnergepflegte Grabfelder dem Wunsch nach pflegearmen oder pflegefreien Gräbern entgegenkommen", verdeutlichte er.

Anonyme Bestattungen seien ebenso möglich, werden aber selten nachgefragt. "Einige Male pro Jahr" werde jedoch nach einer Diamantbestattung verlangt, bei der entweder die komplette Asche oder ein Teil der Asche zu einem künstlichen Diamanten umgearbeitet werde. Bei alledem möchte das Bestattungshaus Sauter keinesfalls mit Friedhöfen konkurrieren, sondern "eine sinnvolle Ergänzung der Bestattungskultur anbieten", stellte der Unternehmer klar.

Ein Grußwort kam von Bürgermeister Roland Burger. "Der Verlust eines geliebten Menschen gehört zu den Herausforderungen des Lebens", konstatierte er. Umso beruhigender mute die Existenz von Orten wie dem Bestattungshaus Sauter an: Die Räumlichkeiten definierte Burger als "Stätte der Würde, des Respekts und des Mitgefühls". Abschließend erinnerte er daran, dass inzwischen 70 Prozent der Beisetzungen als Urnenbestattung zelebriert werden – vor zwei Jahrzehnten lag der Löwenanteil noch bei Erdbestattungen.

Die Segnung verbanden Dekan Johannes Balbach und Pfarrerin Julia Lehner mit einer kurzen wie einfühlsamen Andacht. "Wie der Schatten zum Licht gehört, gehört der Tod zum Leben", hielten sie fest. Gleichzeitig sorge das Bündnis zu den Verstorbenen über die Grenzen des Todes hinaus für Trost, Halt und Sicherheit.

Abschließend dankte Michael Sauter allen Mitwirkenden, vorrangig aus Familie und Belegschaft, ehe er wieder am Klavier Platz nahm und von der Rockband "Suitable Bastards" flankiert wurde: So fand die Feierstunde einen etwas anderen, aber doch geschmackvollen Ausklang. Im Laufe des Nachmittags konnten die neuen Räume nach kleiner Stärkung besichtigt werden.