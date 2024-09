Buchen. (tra) Ein Tag rund um die Freizeit, das Fahrradfahren, Mobilität und Unterhaltung steht vor der Tür: Der Buchener Aktivsonntag – ehemals Autosonntag – hat für jeden etwas zu bieten.

"Das ist jetzt das zweite Jahr, dass wir den neuen Titel verwenden, der neutral ist und den Tag gut beschreibt, der sich rund um Aktivitäten abspielt. Es geht um Freizeit, die man draußen verbringt, es geht auch um das Fahrradfahren, die Elektromobilität und die Autoschau ist auch dabei", berichtet Simone Farrenkopf von der Buchener Aktivgemeinschaft.

Vorfreude auf das Bobbycar-Rennen: Unser Foto zeigt Simone Nehring, Dr. Harald Genzwürker, Manfred Röckel, Markus Franke und Simone Farrenkopf. Foto: Tanja Radan

Ein besonderes Highlight wird das Bobbycar-Rennen in der Vorstadtstraße sein, das dieses Jahr ebenfalls zum zweiten Mal stattfindet und von BGV (Badische Versicherungen), dem TSV und dem DRK organisiert wird (rundes Foto: Rüdiger Busch). Der Rennarzt, der im Falle eines hoffentlich nicht eintretenden Unfalls zur Stelle sein wird, ist Notarzt Dr. Harald Genzwürker, der letztes Jahr auch auf die Idee gekommen ist, in Buchen ein Bobbycar-Rennen – das zum großen Erfolg wurde – zu organisieren.

"Das Rennen ist wieder für den guten Zweck, und die Spende geht an den TSV und das DRK", erklärt Markus Franke vom BGV-Servicebüro Buchen. "Die Starter können ohne Startgebühr antreten, und wir werden eine Spendenkasse aufstellen, in die jeder, der möchte, etwas hineinwerfen kann." Anmeldungen zum Rennen sind am Renntag vor Ort möglich und werden ab 12 Uhr am BGV-Büro entgegengenommen. Alle Teilnehmer sollten bis spätestens 13 Uhr angemeldet sein.

Beim Rennen kann jeder mitmachen. Die Fahrerinnen und Fahrer treten dabei in zwei Gruppen an: in einer Gruppe fahren diejenigen, die unter zehn Jahre alt sind. Wer elf Jahre oder auch 99 ist – nach oben hin gibt es keine Altersgrenze – fährt bei der zweiten Gruppe mit.

"Gefahren wird im Ausscheidungsverfahren, und der oder die Schnellste gewinnt", sagt Franke. "Der Grund für die Altersgruppen ist, dass Erwachsene beim Bobbycar niemals gegen Kleine gewinnen könnten", ergänzt Manfred Röckel, der stellvertretende Vorsitzende des TSV, augenzwinkernd.

Natürlich gibt es beim Rennen auch tolle Preise zu gewinnen: zwei VIP- sowie acht Standardtickets für die Basketball-Academics, dann gibt es noch Gutscheine vom Reisebüro Sacher, von Optik Uihlein sowie von den Schuhhäusern Haag und Farrenkopf. Und zudem gibt es noch viele Preise für Kinder. Die Siegerehrung wird um 15 Uhr sein.

Los geht es um 13 Uhr. Dann werden Bürgermeister Roland Burger und Landrat Dr. Achim Brötel an der mit Heuballen ausgestatteten Strecke sowohl das Rennen als auch den Aktivsonntag eröffnen.

Für Kulinarik und Getränke ist ebenfalls gesorgt. "Beim Aktivsonntag gibt es sowohl internationale als auch nationale Küche", informiert Simone Farrenkopf. "Es gibt einen Stand mit türkischen Spezialitäten, der TSV grillt klassische Bratwürste, und bei Knapp’s Laden gibt es Gerichte rund um den Kürbis."

Ein zentrales Thema des Aktivsonntags wird die Mobilität sein: "Es gibt eine Fahrradausstellung, in der Fahrräder und E-Bikes präsentiert werden", berichtet Farrenkopf. Bei der Autoshow, bei der das Autohaus Lademann Modelle präsentiert, wird es sowohl Elektroautos als auch Verbrenner zu sehen geben.

Am Aktivsonntag hat man auch die Gelegenheit, die Arbeit des DRK kennenzulernen. "Der Schulungsraum in der Vorstadtstraße ist geöffnet, und zudem kann in der Second-Hand-Boutique ,Lieblingsstücke’, die sich in der Henry-Dunant-Straße 1 befindet, eingekauft werden", sagt Simone Nehring vom DRK.

Auch die Geschäfte in der Buchener Innenstadt sind zwischen 13 und 18 Uhr geöffnet, wie Simone Farrenkopf mitteilt. "Auch in den Geschäften dreht sich alles rund um den Herbst, und die neueste Mode wartet."