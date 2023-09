Buchen. (tra) Aus dem beliebten Buchener Autosonntag, der traditionell immer im Oktober viele Besucher anlockte, wird der "Buchener Aktivsonntag", der am 8. Oktober erstmals in der Innenstadt stattfindet. "Der Aktivsonntag ist eine neu entwickelte und verbesserte Version des bisherigen Autosonntags. So wird die Mobilität an sich im Vordergrund stehen, nicht nur die Fahrzeuge", informiert Simone Farrenkopf, die Vorsitzende der Buchener Aktivgemeinschaft, im Gespräch mit der RNZ. Und es gibt an diesem Sonntag gleich eine zweite Premiere: Beim ersten Aktivsonntag findet auch das erste Buchener Bobbycar-Rennen für den guten Zweck statt.

Beim Aktivsonntag werden die erfolgreichen Elemente des Autosonntags – wie die Ausstellung der neusten Modelle auf dem Automobilsektor – mit allerlei neuen und zeitgemäßen Themen kombiniert. Diese drehen sich vor allem um das Hauptthema "Aktiv sein, aktiv bleiben".

Neben dem Autohaus Lademann und der Bayerngarage wird unter dem erweiterten Konzept auch der örtliche Zweiradspezialist Bikomania mit am Start sein und Fahrräder sowie E-Bikes vorstellen. Das Landratsamt wird mit einem Infostand über Elektromobilität vertreten sein, zudem präsentieren sich TÜV Süd und die Fahrschule "Mit Herz und Verstand" aus Götzingen. Das Sanitätshaus Beyer wird Hilfsmittel und Fahrzeuge vorstellen, die die Mobilität im Alter verbessern. Das Team des Sportkindergartens "Wirbelwind" wird den Besuchern ermöglichen, ihren ökologischen Fußabdruck zu berechnen, das DRK bietet Erste-Hilfe-Training an, und in der Kellereistraße präsentiert sich die Feuerwehr Buchen. Für kulinarische Angebote sorgen die Metzgerei Herkert, "Knapp’s Laden" und ein Grillstand des TSV Buchen.

Ein Highlight mit großem Spaßfaktor wird das Bobbycar-Rennen sein, das die BGV (Badische Versicherungen) gemeinsam mit der Distelhäuser Brauerei, dem DRK Buchen, dem TSV, der Stadt und der Aktivgemeinschaft anbietet. "Es handelt sich also um ein echtes Gemeinschaftsprojekt", berichtet BGV-Kundenbetreuer Markus Franke. Und es gehe, so Franke weiter, neben dem Spaß insbesondere auch um den guten Zweck: "Das Bobbycar-Rennen ist eine Benefizveranstaltung. Alle Einnahmen rund um das Rennen gehen an den geplanten DRK-Tafelladen in Buchen, den Ambulanten Kinderhospizdienst Neckar-Odenwald-Kreis sowie den Sportkindergarten ,Wirbelwind‘." Und der Benefizgedanke wurde sogar noch erweitert: "Die Bobbycars werden vom Lions-Club Buchen gestellt und gehen nach dem Rennen in die Ukraine", berichtet DRK-Kreisgeschäftsführer Steffen Horvath.

Das Rennen startet um 14 Uhr vor den Räumen der BGV in der Vorstadtstraße. Anmeldungen sind ab 12 Uhr möglich. "Menschen aller Altersgruppen können mitmachen, es ist definitiv auch für Erwachsene", unterstreicht Dr. Harald Genzwürker, der auch Ideengeber des Rennens ist. Mit den Bobbycars um die Wette fahren können Kinder ab fünf bzw. sechs Jahren. "Und nach oben gibt es keine Grenzen", betont Markus Franke.

Tolle Preise gibt es ebenfalls zu gewinnen: Es warten zwei Karten für das Spiel der TSG Hoffenheim gegen Union Berlin sowie für die MLP Academics Heidelberg. Die Siegerehrung wird gegen 16 Uhr stattfinden.

Nicht zu vergessen ist am Aktivsonntag natürlich das breit gefächerte Angebot der Einzelhändler in der Stadt, die sich am verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr in der Innenstadt auf Kundschaft freuen und ihre Herbstwaren präsentieren.

Der erste Buchener Aktivsonntag wird um 13.30 Uhr an der Bobbycar-Strecke in der Vorstadtstraße mit Ehrengästen offiziell eröffnet. Die Aktionen und Stände ziehen sich von der Vorstadtstraße über die Innenstadt bis in die Kellereistraße.