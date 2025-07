Buchen. (lm) Mit einem ökumenischen Festgottesdienst in der Neuapostolischen Kirche Buchen – musikalisch bereichert durch Adelheid Hirsch an der Orgel und Kevin Einhorn am Klavier – wurde die Buchener "Entdeckungsreise" in die Ökumene, die 2011 mit Pfarrerin Irmtraud Fischer begonnen hatte, mit der offiziellen Gründung der "Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Buchen" (kurz ACK)

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote