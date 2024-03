Buchen. (pm) An zwei Vormittagen waren Stefan und Angela Müller sowie Andreas Schmidt vom Team Rehkitzrettung Buchen bei den Vorschulkindern vom Kindergarten St. Elisabeth in Buchen zu Besuch und stellten ihre wichtige Arbeit vor.

"Rehkitze liegen längere Zeit ganz alleine in der hohen Wiese. Dort sind sie gut getarnt und auch in den ersten Wochen komplett geruchslos. Das schützt sie vor Fressfeinden. Die Ricke kommt immer wieder zum Säugen der Jungen vorbei, und danach liegen die Kitze wieder längere Zeit ganz still und drücken sich bei drohender Gefahr noch tiefer in die Wiese …"

Die Rehkitzretter erzählten viel Interessantes über die Lebensweise der Rehkitze und von der Gefahr, der die Kitze durch das Abmähen der Wiesenflächen mit Mähmaschinen ausgesetzt sind.

Behutsam wurde den Kindern die Arbeit der Rehkitzretter nahegebracht und auch betont, dass hier Landwirte, Jäger und Rehkitzretter zum Wohle der Tiere zusammenarbeiten. In verschiedenen Videoclips konnten die Kinder die Einsätze in der Rehkitzrettung hautnah miterleben und die geniale Möglichkeit bestaunen, die Kitze mit Drohnen und Infrarottechnik erfolgreich zu finden.

Die so gefundenen Rehkitze werden in vorbereitete Schutzboxen gelegt. Dabei dürfen die Tiere nur mit Handschuhen und einem zusätzlichen Graspuffer angefasst werden, um den menschlichen Geruch nicht auf das Kitz zu übertragen. Dies könnte im schlimmsten Fall dazu führen, dass die Ricke ihr Kitz nicht mehr annimmt, was sein Todesurteil wäre. Nachdem der Landwirt die Wiese gemäht hat, wird das Kitz wieder in die Freiheit entlassen. Die Ricke wartet bereits in der Nähe und holt das Kitz zu sich, sobald die Menschen verschwunden sind.

Um das erlernte Wissen zu festigen, ging es am darauffolgenden Morgen auf eine Wiese. Hier wurde eine Rehkitzsuche mittels Drohnentechnik simuliert, und die Kinder konnten sich als richtige Rehkitzretter erproben. Glückliche Kinder entließen das kleine Plüschkitz am Ende dann wieder in die Freiheit.

Das war ein tolles Erlebnis für alle 28 Kinder, und mit einem Rehkitzstundenplan zum Schulanfang wurde die Gruppe verabschiedet. Die Rehkitzretter dankten am Ende dem Kindergarten für die gute Vorbereitung, Landwirt Schönit aus Buchen, der die Wiese zur Verfügung gestellt hatte, und allen Kindern, die mit großer Begeisterung dabei waren.

Info: www.rehkitzrettung-buchen.de.