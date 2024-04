Buchen. (RNZ) "Wir sind mehr! Gemeinsam gegen Faschismus: Denn nie wieder ist jetzt!" – Unter diesem Motto zeigt Buchen am heutigen Samstag "klare Kante gegen rechte Hetze". "Herz statt Hetze" lädt alle dazu ein, friedlich, aber laut durch Buchens Straßen zu ziehen.

An die Demo, die um 15 Uhr am Festplatz hinter dem Autohaus Bingler startet, schließen sich Redebeiträge auf dem Wimpinaplatz an. Abends sorgen zum Abschluss noch die drei Bands "Feez", "Still Riot" und "Villa" für Spaß und Festivalatmosphäre.

Folgender Zeitplan ist vorgesehen: Ab 14 Uhr kommen die Teilnehmer auf dem Bingler-Parkplatz zusammen. Gegen 15.10 Uhr wird die bunte Demo mit dem Zug durch die Stadt beginnen. Die Zusammenkunft auf dem Wimpinaplatz beginnt dann um 16 Uhr.

Zahlreiche Redner haben sich angekündigt, darunter Erster Landesbeamter Dr. Björn-Christian Kleih, Bürgermeister Roland Burger oder Dorothee Roos (KZ-Gedenkstätte Neckarelz). Nach den Auftritten der Bands endet die Veranstaltung gegen 20.30 Uhr.

Auf dem Wimpinaplatz ist zudem für die Verpflegung der Teilnehmer ausreichend gesorgt. Es gibt Waffeln, Döner sowie alkoholfreie Getränke.