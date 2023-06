Buchen. (pm) Die KWiN und AWN führen am Sonntag, 18. Juni, von 11 bis 17 Uhr einen Tag der offenen Tür im Entsorgungszentrum "Sansenhecken" durch. Deshalb sind die Entsorgungsanlagen am morgigen Samstag, 17. Juni, geschlossen. Der neue Grüngutplatz neben dem Entsorgungszentrum hat am Samstag normal von 7 bis 19 Uhr geöffnet.

Neben der neuen Schadstoffannahmestelle auf dem Wertstoffhof und dem neuen Grüngutplatz gibt es weitere Attraktionen. Von der Wundererde Terra Preta können Probetütchen mitgenommen werden. Die Energieagentur EAN informiert über Heizungserneuerung und Sanierung, das Sanierungs-Mobil Baden-Württemberg ist vor Ort. Auch der Bereich Elektromobilität wird präsentiert. Zudem gibt es umfassende Informationen über Kreislaufwirtschaft und Entsorgung. Für die Kinderunterhaltung gibt es ein Glücksrad, eine Carrera-Rennbahn mit "Fahrradstrom", Kinderschminken und Hüpfburg. Für die Bewirtung sorgen örtliche Vereine.

Auch die Digeno mit Möbellager und Kreisler-Wein-Verkostung, der Maschinenring, die Firma Misskampf, der Verband Wohneigentum mit Terra-Preta-Pflanzbeeten, das LSZU Adelsheim und das Burghardt-Gymnasium werden mit Infoständen vertreten sein.

Die Anreise erfolgt entweder zu Fuß (Fahrradweg Buchen-Bödigheim), mit dem Fahrrad (Abstellmöglichkeit am neuen Grüngutplatz und am Verwaltungsgebäude) oder mit dem Pkw (Parkplatz am OBI mit Buspendelverkehr). In Zusammenarbeit mit dem DRK-Buchen bietet die AWN einen Fahrdienst für Rollstuhlfahrer an. Die Bestellung erfolgt über Mobiltelefon, die Telefon-Nummer hängt an den Bushaltestellen (OBI, Haltestellen auf dem Deponiegelände) aus.