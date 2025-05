Buchen. (pol/rl) Bereits am vergangenen Montag, 12. Mai, schwer verletzt wurde ein 84-jähriger Pedelec-Fahrer auf der Carl-Benz-Straße in Richtung der Landesstraße L582. Das teilte die Polizei eine Woche danach, am heutigen Montag mit.

Der 84-Jährige fuhr kurz nach 9 Uhr vor einem Lastwagen mit Kippmuldenaufbau. Auf Höhe der Straße "Am Hohen Markstein" stieß der Pedelec-Fahrer mit dem Seitenschutz des Lastwagens zusammen und stürzte.

Der 84-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Die Carl-Benz-Straße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt. Eine bis dato nicht bekannte Zeugin soll den Unfallhergang beobachtet haben.

Ort des Geschehens

Zeugen des Unfalls, insbesondere die Frau, die den Notruf gewählt hat, können sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281/9040 melden.