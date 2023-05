Buchen. (tra) Rund 50 Schülerinnen und Schüler aus Ungarn sind momentan am Burghardt-Gymnasium Buchen zu Gast. Am Donnerstagmorgen wurden die Austauschschüler, die das Alternative ökonomische Gymnasium (AKG) in Budapest besuchen, im Alten Rathaus von Beigeordnetem Benjamin Laber empfangen.

Dort stellte er den Jugendlichen Buchen nicht nur als "kleines Städtchen mit viel Charme" vor,