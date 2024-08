Buchen. (rüb) Der seit Freitagabend vermisste Mann aus Buchen, wurde am Bahnhof in Frankfurt am Main wohlbehalten von Polizeibeamten der Bundespolizei angetroffen. Dies bestätigte die Pressestelle des Polizeipräsidiums Heilbronn.

Update: Montag, 5. August 2024, 17.47 Uhr