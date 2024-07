Buchen. (pol) Am Montagabend hat die Polizei in Buchen einen 18-jährigen Autofahrer gestoppt, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilnahm.

Gegen 17 Uhr wurde der junge Mann auf der Götzinger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten stellten dabei deutliche Anzeichen einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest verlief positiv auf den Wirkstoff THC, der in Cannabis vorhanden ist, heißt es im Polizeibericht.

Der 18-Jährige musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Nun muss er mit Konsequenzen für seinen Führerschein rechnen.