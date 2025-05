Von Daniela Käflein

Walldürn. Bei der Stadt Walldürn hat in diesem Jahr Emely Müssig die Organisation des Blumen- und Lichterfestes in die Hand genommen. "Das Programm ist vom 29. Mai bis 1. Juni mit traditionellem Markttreiben, Nachtflohmarkt und Höfekonzept unglaublich vielseitig. Für jeden ist etwas dabei", versprach sie bei der Pressekonferenz am Montag im Alten Rathaus, wo sie auch das neue "Blumenbärbele" vorstellte: In diesem Jahr fungiert die neunjährige Hannah Günther aus Walldürn als Glücksfee bei verschiedenen Veranstaltungen. Und Emely Müssig freut sich mit, war sie doch selbst als kleines Mädchen schon mal "Blumenbärbele".

Den Auftakt am Donnerstag, 29. Mai, bildet die Ausstellung "Beispielhaftes Bauen im Neckar-Odenwald-Kreis 2015 bis 2024" im Rathaus, bevor Hannah Günther das Fest um 11 Uhr auf der Sparkassenkreuzung offiziell eröffnet und Bürgermeister Meikel Dörr den Bieranstich vornimmt.

Ein besonderer Höhepunkt am Donnerstag ist wieder der Strongman-Deutschland-Cup, der bereits zum achten Mal unter der Leitung von Marcus Franke (EISI Gesundheits- und Leistungszentrum) ausgerichtet wird. Bei freiem Eintritt werden dort beeindruckende Leistungen gezeigt. Die Einzelhandelsgeschäfte haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet und laden mit vielen Angeboten zum Bummeln ein.

Von Donnerstag bis Sonntag findet außerdem jeweils von 11 bis 18 Uhr der "Tag der Höfe" statt. "Dort finden Kinder auch verschiedene Angebote", weiß Emely Müssig. Am Freitag und Sonntag wird es ab 18 Uhr die "Dürmer Hofkonzerte" geben, bei denen verschiedene Bands spielen und auch Karaoke möglich ist. So werden die fünf Höfe Schlossplatz, Müssig, Forsthof, Kolpinghof und Museum "Zeit(t)räume" mit stilvollen Barbetrieben und pulsierendem Nachtleben zu echten Treffpunkten und sorgen für lebendigen Austausch bei den Gästen.

Freundschaft und Verbundenheit dokumentiert auch der Festakt "20 Jahre Städtepartnerschaft Szentgotthárd-Walldürn", der um 18 Uhr auf der Kreuzung der Sparkasse stattfindet und zu dem alle Bürger willkommen sind.

In der Oberen Vorstadtstraße hat am Samstag zwischen 14 und 21 Uhr der Trödel- und Nachtmarkt Premiere. "Als Special-Act gibt es dabei einen Fotobulli", kündigt Emely Müssig an. Eine besondere Beleuchtung sorgt außerdem für einen heimeligen Charakter. Parallel dazu gibt es die Nachtschwärmerei mit langer Einkaufsnacht in den Walldürner Geschäften.

Kinder können ihre Schätze beim Kinderflohmarkt am Donnerstag und Sonntag in der Oberen Vorstadtstraße anbieten. Die Anmeldung dafür ist bei der Touristinformation möglich.

An allen Tagen von Donnerstag bis Sonntag lockt das bunte Markttreiben in der Innenstadt mit vielen Verkaufsständen, kulinarischen Genüssen und spannenden Aktionen. Auch das Sicherheitskonzept steht. So wird das Festareal durch eine Walldürner Firma mit Betonbarrieren geschützt.

Der Sonntag gehört der Familie: So können in den verschiedenen Höfen Blumenkränze für den Umzug am Nachmittag gefertigt werden. Der "Blummeumzug" startet um 14.30 Uhr am Miltenberger Torplatz. Musikalisch begleitet wird der Umzug von den "Dixie Heroes", die für den nötigen Schwung sorgen.

In der Galerie "Fürwahr" gegenüber dem Alten Rathaus präsentiert der Verein "Kunstreich" die Frühsommerausstellung "Re:Rooted" mit Werken von Lisa Harms und Fred Hauns. Dabei ist Zeit zum Verweilen und Nachdenken. Mit einem Stand vor dem Rathaus vertreten ist das Seniorenforum, das sich auf Gespräche mit älteren Mitbürgern freut.

Info: www.wallduern.de/bluli.