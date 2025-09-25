Wie wird die Zahl an Ratten in Schach gehalten?
Der Verlauf des Haushaltsjahres entspricht in etwa den Erwartungen, die ein negatives Ergebnis schon veranschlagt haben.
Von Ursula Brinkmann
Binau. "Die Finanzlage ist nach wie vor nicht einfach." Binaus Kämmerer Tobias Leibfried schickte dem Haushaltszwischenbericht vor dem Gemeinderat diese "sehr milde" Bewertung voraus. Sie bezog sich zunächst auf die gesamtdeutsche und baden-württembergische Situation, bevor er das Ganze mit konkreten Zahlen auf Binau herunterbrach.
