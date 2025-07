Von Peter Lahr

Sulzbach. Es scheint, als hätten sie extra 1250 Jahre abgewartet, um jetzt so richtig loszulegen. Seit Januar stieg schon so manche Jubiläumsveranstaltung, doch nun steuert das Sulzbacher Jubiläumsjahr am Wochenende gleich seinem viertägigen Höhepunkt entgegen.

Mit einem abwechslungsreichen Programm will das Festkomitee um Rolf Nohe Alt und Jung