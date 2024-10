Noch steht es da, wo es Anwohner, Bürgermeister und Gemeinderat auch weiterhin sehen wollen: Die vorgesehene Versetzung des Ortsschilds von Allfeld in Richtung Ortsmitte stößt vor Ort auf Unverständnis (l.). Kurios: So zeigte sich die neue Beschilderung am Weilersberg dieser Tage. Fotos: Heiko Schattauer