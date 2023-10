Gospelchor "Funkenflug" feiert 20-jähriges Bestehen

Von Pia Geimer

Billigheim/Neudenau. Sie haben offenbar alles richtig gemacht in den zwei Jahrzehnten ihres Bestehens. Was als kleines, unscheinbares Gelegenheitsprojekt von einigen Neudenauer Eltern angefangen hatte, die für die Erstkommunionfeier ihrer Kinder gerne einen musikalischen Segen einstudieren wollten, hat sich in der Folge zu einem veritablen Chor gemausert.