Von Peter Lahr

Billigheim. In erheblich reduzierter Anwesenheitsstärke verabschiedete sich der Billigheimer Gemeinderat am Dienstagabend im Alten Rathaus mit einer öffentlichen (und einer gedoppelten nichtöffentlichen) Sitzung in die Sommerferien. Ganz oben auf der Agenda stand die Schulentwicklung.

Wie es nach dem baldigen Aus für den Werkrealschulabschluss an