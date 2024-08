Hardheim/Mudau. (adb) Pfarrer Andreas Rapp feiert am heutigen Freitag seinen 70. Geburtstag. Gut bekannt als jahrelanger Ortsgeistlicher von Hardheim, Mudau und Lauda und ob seiner herzlichen, aufrichtigen Art bis heute sehr geschätzt, setzte er bleibende Akzente.

Geboren am 23. August 1954 in Ersingen bei Pforzheim, wuchs er mit fünf Geschwistern auf. Bereits in jungen Jahren wirkte