Osterburken. (bg) Nachdem über Jahre hinweg in der Gesamtstadt Osterburken Kindergartenplätze nicht immer wie von den Eltern gewünscht angeboten werden konnten, hat sich die Situation mittlerweile entspannt. Dies zeigte sich in der Gemeinderatssitzung am Montag bei der Vorstellung der Kindergartenbedarfsplanung.

In der alljährlichen Kindergartenbedarfsplanung stellt die Verwaltung die