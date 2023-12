Von Pia Geimer

Mosbach. Wenn ein Haufen sehr unterschiedlicher Leute, die der Zufall und ihre Genetik zusammengepackt haben, einmal im Jahr an Weihnachten geballt aufeinandertreffen, sind Chaos und Gezänk sozusagen vorprogrammiert. Der festtägliche Wahnsinn bot also prima Stoff für eine deftige Farce wie "Season’s Greetings", vorgestellt 1980 vom Meister der britischen