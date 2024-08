Neckar-Odenwald-Kreis. (ankf) Temperaturen um die 30 Grad und Sonne satt. Wer da nicht gerade im Büro sitzt, dem fällt als Ausflugsziel schnell das Schwimmbad ein. Doch wem das Freibad zu voll ist, der kann auch Ausflüge in die Region unternehmen, die zumindest am kühlen Nass vorbeiführen. Die Region rund um Mosbach bietet weitere Möglichkeiten, die bei sommerlichen Temperaturen ebenfalls Abkühlung versprechen und gleichzeitig für Action und Spaß sorgen können. Die RNZ hat bei der Touristikgemeinschaft Odenwald nachgefragt. Tina Last, Geschäftsführerin der TGO, hat zwei Wanderungen, einen Radweg und drei Attraktionen herausgesucht, die auch bei 30 Grad im Schatten und die nötige Abkühlung bieten.

Die Minervatour führt durch das Elztal. Man startet am Bahnhof in Neckarburken und folgt dann immer der Markierung "R" bis nach Dallau. Die rund sieben Kilometer lange Tour verläuft teilweise entlang der alten Römerstraße, hier bietet sich eine Rast am Limespavillon an. Im Wald, entlang der Elz und des Trienzbachs, kommt man auch an der Lourdesgrotte im Trienzbachtal vorbei. Wer seinen Füßen gegen Ende der Tour noch etwas Gutes tun möchte, entdeckt das Kneippbecken bei der Herrlich-Au-Hütte.

Von Neckarburken aus kann man einen weiteren Römerweg nach Mosbach erwandern: den sieben Kilometer langen Jupiterweg. Er führt durch den Elzpark mit seinem Wasserspielplatz und ist daher ideal für einen Ausflug mit Kindern. Wer es lieber natürlich mag, wandert weiter durch den Mosbacher Stadtwald und kühlt sich in der Elz ab.

Radfahrer und E-Biker können den 3-Täler-Radweg befahren, der sich auf einer Gesamtlänge von rund 55 Kilometern durch das Neckar-, Elz- und Seebachtal schlängelt. Dabei findet man immer wieder schattige Plätze am Bach oder im Wald und kommt auch am Roberner See vorbei. Wer mit der S-Bahn anreist, kann die Tour in Neckargerach, Mosbach oder Dallau beginnen, ansonsten ist ein Einstieg in den Rundweg jederzeit möglich.

Wer es etwas anspruchsvoller mag, kann in der Margaretenschlucht bei Neckargerach wandern und klettern. Durch die 300 Meter lange Schlucht fließt der Flursbach von der Hochebene hinab in den Neckar. Auf dem Wanderweg zur und durch die Schlucht werden an rund zehn Stationen die geologischen Zusammenhänge der Entstehung erklärt. Für Abkühlung sorgen die acht Wasserfallstufen ab einer Höhe von 85 Metern. Gutes Schuhwerk ist hier allerdings Pflicht.

Rund um die Uhr, Tag für Tag, das ganze Jahr über ist es in der Eberstadter Tropfsteinhöhle gleich warm. Bei rund 11 Grad lässt sich die 600 Meter lange Höhle entspannt besichtigen. Für einen Familienausflug bietet sich der Wildpark Schwarzach an. "Hier gibt es immer wieder schattige Stellen", sagt Tina Last. Und für Kinder gibt es viel zu erleben.

Wer aber doch lieber in Schwimmbädern Abkühlung sucht, für den hat Tina Last einen Geheimtipp: "Einfach mal schauen, welches Hallenbad aktuell geöffnet hat, da ist sicher weniger Betrieb momentan und manche haben auch ein Außenbecken."