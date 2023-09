Buchen/Mosbach. (ahn) In insgesamt zehn Fällen soll ein 46-Jähriger zwischen 2012 und 2015 seine damals höchstens 13-jährige Adoptivtochter "geküsst und/oder an der Scheide berührt" haben, wie es in einer Pressemitteilung des Landgerichts Mosbach heißt.

Außerdem wird ihm zur Last gelegt, zwischen 2017 und 2019 seine Adoptivtochter bei zwei Gelegenheiten geschlagen bzw. gewürgt zu haben sowie sie 2019 und 2020 genötigt zu haben, sich ihm zweimal unbekleidet zu zeigen.

Die Taten hätten in den USA stattgefunden, wo die Familie damals gelebt habe. Zuletzt habe der Angeklagte in Buchen gelebt.

Dafür muss sich nun der 46-Jährige am Freitag, 15., und Montag, 25. September, ab jeweils 9 Uhr unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und Körperverletzung vor der 11. Großen Strafkammer des Landgerichts verantworten. Zu den beiden Verhandlungstagen sind unter anderem drei Zeugen und zwei Sachverständige geladen.