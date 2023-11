Richtigstellung

Auf rnz.de haben wir am 04.08.2022 unter der Überschrift "Amtsgericht Buchen: Angeklagter soll sieben Monate hinter Gittern" folgende Aussage über Dragan Miskovic verbreitet:

"Angeklagter muss sieben Monate hinter Gittern". Dies stellen wir wie folgt richtig:

Herr Miskovic muss noch nicht sieben Monate hinter Gitter, da er gegen das nicht rechtskräftige Urteil Berufung eingelegt hat.

Heidelberg, den 3. November 2023, Rhein-Neckar-Zeitung

Gegendarstellung

Auf rnz.de wird seit dem 4.8.2022 unter der Überschrift "Angeklagter muss sieben Monate hinter Gittern" folgende Aussage über mich verbreitet

"Angeklagter muss sieben Monate hinter Gittern".



Hierzu stelle ich fest: Ich muss noch nicht sieben Monate hinter Gittern, da ich gegen das nicht rechtskräftige Urteil Berufung eingelegt habe und in der Berufungsinstanz freigesprochen werden kann.



Buchen (Odenwald), den 8.8.2022, Dragan Miskovic



Anm. d. Redaktion: Die Redaktion hat den Text entsprechend dieser Gegendarstellung verändert.

Update: Freitag, 12. August 2022, 12.06 Uhr

Buchen. (joc) Weniger der aktuelle Fall, als vielmehr die schillernde Figur auf der Anklagebank stand im Mittelpunkt des Gerichtsverfahrens, das gestern vor dem Amtsgericht Buchen unter Vorsitz von Richter Gerd Eggert verhandelt wurde. Konkret ging es dabei um den Vorwurf der Unterschlagung und Erpressung, weswegen sich ein in Buchen wohnhafter deutscher Geschäftsmann mit kroatischen Wurzeln verantworten musste. Am Ende der gut zweistündigen Hauptverhandlung stand ein weiterer Schuldspruch für den 49-jährigen Mann. Der bereits vorbestrafte Angeklagte muss nun eine siebenmonatige Freiheitsstrafe absitzen, die vom Vorsitzenden – wegen des langen Vorstrafenregisters und der Tatsache, dass der Angeklagte unter Bewährung stand – ausdrücklich nicht zur Bewährung ausgesetzt wurde. Der Angeklagte hat Berufung eingelegt; das Urteil ist damit noch nicht rechtskräftig.

Der gestern erneut vor Gericht stehende Angeklagte aus Buchen ist bei Strafgerichtsverfahren kein unbeschriebenes Blatt. Schon in den Jahren 2015 bis 2020 waren mehrere Verfahren gegen ihn anhängig, die Richter Gerd Eggert gestern noch einmal in Erinnerung rief. Besonders spektakulär war dabei das Verfahren vor dem Landgericht Mannheim im Jahr 2016, als ihm die Staatsanwaltschaft Mannheim Betrug in großem Stil vorwarf. In seiner Funktion als Geschäftsführer und Gründer des international agierenden Handyunternehmens ACR Telecom GmbH mit Sitz in Buchen war der Mann ins Visier der Fahnder geraten, nachdem sich zahlreiche Handykunden um mehrere Millionen Euro geprellt sahen. Der Buchener Geschäftsmann kam daraufhin für 20 Monate in Untersuchungshaft. Die Strafkammer am Landgericht Mannheim verurteilte den Mann damals nach einer längeren Hauptverhandlung wegen Bankrottverschleppung zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren. Das Urteil wurde allerdings später wegen Verfahrensfehlern der Kammer vom Bundesgerichtshof aufgehoben. Die Millionen der Kunden aber blieben verschwunden.

Am gestrigen Mittwoch ging es um deutlich geringere Schadenssummen. So soll der Deutsch-Kroate einem Buchener Geschäftspartner, der am Mittwoch Zeuge war, Terrassendielen im Wert von 7500 Euro unterschlagen und den Geschäftspartner bedroht haben, als dieser die Herausgabe einforderte. Zudem habe der Angeklagte angekündigt, gegen den Geschäftspartner genug in der Hand zu haben, um ihn wegen Vergehen vor Gericht zu bringen, was er auch tun wolle.

Am Mittwoch standen vor Gericht Aussage gegen Aussage, wobei die Aktenlage dünn war, oder wie es Richter Eggert formulierte: "Es gibt keine Verträge, das Ganze ist sehr unübersichtlich!"

Staatsanwalt Carsten Voll rückte am Ende vom Vorwurf der Unterschlagung ab, da die Eigentumssituation der Dielen unklar sei, als unstrittig erachte er dagegen die erfolgte Nötigung.

Verteidiger Werner Meisenbach sah dagegen weder eine Unterschlagung noch eine Nötigung und forderte Freispruch.

Richter Gerd Eggert wertete den Sachverhalt letztlich als Diebstahl und Nötigung und verhängte eine Freiheitsstrafe von sieben Monate gegen den Deutsch-Kroaten, die nicht zur Bewährung ausgesetzt werden könne. Eggert sah die Ursache darin in einer Schwarzarbeitsvereinbarung der beiden.