Eubigheim. (ene) "Ich freue mich, dass wir weitere Bauplätze erschließen konnten und der Nachfrage gerecht werden können", bekräftigte Ahorns Bürgermeister Benjamin Czernin anlässlich der Abnahme des Baugebiets "Schusteräcker III" in Eubigheim. Die zehn Bauplätze von rund 750 bis 900 Quadratmetern Größe liegen an einer Stichstraße mit Wendehammer.

"Die Grundstücke können komfortabel im Freispiegelgefälle entwässert werden", erklärte Planer Edgar Kraft vom Planungsbüro Walter Ingenieure aus Adelsheim. Das häusliche Schmutzwasser werde über den Kanal abgeleitet, das Regenwasser über offene Gräben dem Fließgewässer zugeführt. Eine Ringleitung garantiere durch die stete Zirkulation eine gute Wasserqualität und -quantität. An jedes Grundstück wurden Speedpipe-Leerrohre verlegt, so dass die Breitbandversorgung jederzeit möglich sei. Die Straßenbeleuchtung wurde an die vorherigen Bauabschnitte angepasst, so dass nun dieser Bauabschnitt Abschluss und Abrundung des gesamten Gebiets bilde. Zudem sei durch einen Fußweg die fußläufige Verbindung zum Ortskern sichergestellt.

Bauleiter Michael Zwingmann von der bauausführenden Firma Boller Bau lobte das gute Miteinander mit Gemeindeverwaltung sowie Ingenieurbüro und war dankbar, dass die Bauarbeiten unfallfrei vonstattengingen. Auch Edgar Kraft lobte die konstruktive Zusammenarbeit, insbesondere den Konsens, bei widrigen Wetterbedingungen die Baumaßnahme zu unterbrechen.