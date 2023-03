Aglasterhausen. (schat/lra) Deutlich gestiegen ist im vergangenen Jahr die Zahl der Menschen, die aus ihren jeweiligen Heimatländern geflüchtet sind und in Deutschland Schutz und Asyl gesucht haben. Rund 244.000 Asylanträge wurden laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2022 gestellt, das sind gut 29 Prozent mehr als im Jahr davor. Hinzu kamen rund eine Million Ukrainerinnen und Ukrainer, die ihr Land aufgrund des seit gut einem Jahr andauernden Krieges verlassen haben und nach Deutschland gekommen sind.

Da der Zustrom Geflüchteter weiterhin nahezu unvermindert anhält, plant das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises nun die Errichtung einer neuen Gemeinschaftsunterkunft in Aglasterhausen. Die Einrichtung soll an der Schwarzacher Straße am Ortsaus- bzw. eingang der Gemeinde (unweit Stabilo-Markt und Tennisanlagen) auf einer bislang landwirtschaftlich genutzten Fläche entstehen. Das Landratsamt hat eigenen Angaben zufolge die Fläche erworben und strebt eine auf drei Jahre befristete Baugenehmigung an.

"Die Unterkunft soll in einstöckiger Modulbauweise errichtet werden und für bis zu 75 Personen Platz bieten. Die Nutzungsaufnahme ist für Herbst geplant", führt Pressesprecher Jan Egenberger zum Vorhaben aus. Die Unterbringung von Geflüchteten war an diesem Standort bereits im Jahr 2015 konkret geplant gewesen, auch eine Baugenehmigung lag seinerzeit schon vor.

Aufgrund wieder rückläufiger Flüchtlingszahlen kam es dann aber nicht zur Umsetzung. Nun sind Zustrom und Unterkunftsbedarf erneut groß – und die bereits ausgearbeiteten Pläne liegen wieder auf dem Tisch. Man stehe in enger Abstimmung mit der Gemeinde Aglasterhausen, heißt es vom Landratsamt. Bürgermeister Stefan Kron bestätigt auf RNZ-Anfrage, dass der Gemeinderat jüngst in nicht-öffentlicher Sitzung über die Planungen informiert wurde.

Die interessierte Bevölkerung soll am Donnerstag, 23. März, um 19 Uhr im Rahmen einer Bürgerinformationsveranstaltung in der Sport- und Festhalle Aglasterhausen mehr über die Einrichtung erfahren. Mit der Veranstaltung sollen auch Personen angesprochen werden, die sich vorstellen können, ab Herbst in der ehrenamtlichen Flüchtlingsbetreuung aktiv zu werden.