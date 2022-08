Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) Die hohen Temperaturen der zurückliegenden Tage und Wochen führen zu einem Anstieg der Zahlen bei Männern und Frauen, die wegen Hitze ärztliche Behandlung in Anspruch nehmen. Zwar liegen aktuelle Zahlen des laufenden Jahres noch nicht vor; eine jetzt von der AOK Baden-Württemberg vorgelegte Statistik zeigt jedoch, dass es zumindest bis 2019 mit der Sommer-Hitze einen durchschnittlichen Anstieg von über 21 Prozent gab.

Der Rückgang, der 2020 erfolgte, liege an der Pandemie, während der die Menschen weniger oft zum Arzt gingen und sommerliche Freizeitmöglichkeiten eingeschränkt waren.

Nach der Statistik der AOK waren 2021 insgesamt 2888 Versicherte wegen Schäden durch Hitze in Behandlung, davon 1609 Männer und 1279 Frauen. Insgesamt waren dies 0,1 Prozent aller Versicherten. Besonders betroffen waren Männer zwischen 20 und 30 Jahren.

Dass Hitze den Organismus stark belasten kann, zeigen auch die Sterbezahlen, wie sie von den Statistischen Landesämtern beziffert werden. Danach gab es in ganz Deutschland 2018 etwa 8700 hitzebedingte Sterbefälle, 2019 waren es etwa 6900 und 2020 rund 3700. Das Statistische Landesamt Baden-Württemberg beziffert die Zahl der Sterbefälle aufgrund hoher Temperaturen für den Sommer 2019 mit knapp 1700. Das entspricht etwa 6,3 Prozent der insgesamt 26.400 Sterbefälle in den Sommermonaten Juni, Juli und August.

Einen ähnlichen Verlauf der hitzebedingten Behandlungsfälle der letzten Jahre wie im Gesamtbereich der AOK Baden-Württemberg zeigt deren Statistik für die zurückliegenden Jahre auch im Bezirk Rhein-Neckar-Odenwald. Hier stieg die Zahl der Betroffenen von 394 im Jahr 2017 auf 609 im Jahr 2019 deutlich an, ging danach im ersten Pandemiejahr 2020 auf 258 und ein Jahr später auf 254 zurück. Auch im Bezirk Rhein-Neckar-Odenwald waren dabei stets deutlich mehr Männer als Frauen von Hitzeschäden betroffen. Letzteres gilt auch für den Neckar-Odenwald-Kreis, in dem die Zahlen hitzebetroffener AOK-Versicherter, die einen Arzt konsultierten, prozentual etwa im gleichen Bereich lagen wie im Gesamtbezirk. Alles in allem waren es dort im Jahr 2018 erst 89, zwei Jahre später dann 131 und im ersten Pandemiejahr 2020 erst 56 und 2021 dann 52.