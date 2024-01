Adelsheim/Osterburken. (ahn) "Man kommt eigentlich nur zur ,Abfertigung‘", meint Claudia Beckert, die als Sozialbetreuung des Caritas-Verbands in der Gemeinschaftsunterkunft in Adelsheim tätig ist. Bereits beim Besuch Ende des vergangenen Jahres zeigte sich das Problem: Beckert und die Unterkunftsleiterin Stefanie Eschenlohr müssen sich neben den rund 120 Flüchtlingen in Adelsheim auch um die

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote