Adelsheim. (ahn) Nach 116 Jahren geht am 31. März in Adelsheim eine Ära zu Ende: Uwe und Doris Götz schließen ihre Metzgerei in der Schloßgasse. Doch damit ist die Geschichte erfreulicherweise noch nicht zu Ende erzählt, denn nun gibt es gute Neuigkeiten: Die kleine, aber feine Metzgerei wird von Michael Dörrich und Claudia Beichert aus Elztal-Rittersbach übernommen. Voraussichtlich am 14. April wird die Eröffnung gefeiert.

"Wir freuen uns auf die neue Aufgabe und auf die Adelsheimer Kunden", sagt Michael Dörrich im Gespräch mit der RNZ. Der Metzgermeister und Claudia unterhalten seit 1996 ihr Hauptgeschäft in Rittersbach. Im Laufe der Zeit haben sie in Auerbach, in Limbach und in Unterschefflenz jeweils eine Filiale eröffnet. Sie können also inzwischen auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Zudem wurden viele ihrer Wurstwaren sowie Maultaschen und Kochkäse bei mehreren Qualitätswettbewerben bereits mit Gold prämiert.

Dass die Qualität stimmen muss, davon sind nicht nur der Chef der Landmetzgerei samt seiner Mitarbeiter, sondern auch ihre Vorgänger Uwe und Doris Götz überzeugt: "Angesichts der Konkurrenz durch Discounter und vor dem Hintergrund der Inflation müssen wir durch Qualität punkten", sind sich die vier einig. "Unsere Kunden wollen etwas Gescheites und sind auch bereit, dafür zu bezahlen."

Dies galt bereits, als die Adelsheimer Metzgerei unter dem Namen Götz lief. Im Laufe der letzten knapp 40 Jahre haben sich Uwe und Doris Götz, die das 1907 gegründete Familienunternehmen in vierter Generation führen, eine breite Stammkundschaft aufgebaut. Doch aus gesundheitlichen und altersbedingten Gründen können sie dieses nicht mehr weiter betreuen. "Mir blutet zwar das Herz, dass wir aufhören müssen, aber alles in allem waren wir zufrieden", blickt der Metzgermeister zurück.

Doch neben dem weinenden Auge angesichts der Aufgabe ihres Fleischereifachgeschäfts gibt es nun aufgrund der Aussicht, dass es mit der Landmetzgerei Dörrich weitergeht, auch ein lachendes Auge. "Unsere Kunden haben die ganze Zeit gefragt, ob wir einen Nachfolger bekommen. Jetzt sind wir sehr glücklich, dass es weitergeht."

Der Kontakt zwischen der Familie Götz und der Landmetzgerei Dörrich kam durch eine Angestellte zustande. "Genauso wie wir ist auch die Metzgerei Dörrich ein Handwerksbetrieb und legt großen Wert auf gute Waren. Das war mir wichtig", berichtet Uwe Götz und fügt hinzu: "Von der guten Qualität habe ich mich selbst überzeugt. Wir übergeben also alles in gute Hände, es geht weiter wie gewohnt."

Außer dass aus der Metzgerei Götz nun die Metzgerei Dörrich wird, ändert sich für die Kunden nicht viel. "Das Angebot bleibt im Großen und Ganzen gleich", wie die Nachfolger verraten. "Auch die Spezialitäten werden wir übernehmen." Die Kunden können sich also weiterhin auf "Brät-Batze", doppelt gebackenen Fleischkäse oder Fleischer-Döner – eine Wurst, die in dünnen Scheiben gebraten wird und wie Dönerfleich schmeckt – freuen. Neben Fleisch- und Wurstwaren gibt es außerdem Backwaren von der Bäckerei Schmitt aus Limbach sowie ein vielfältiges Angebot an Käse und hausgemachten Salaten.

"Ansonsten sind wir für Anregungen unserer Kunden offen", sagt Michael Dörrich. Ein weiteres Merkmal, das er mit seinem Vorgänger Uwe Götz gemeinsam hat, der meint: "Es kommt auf die Kundschaft an, was sie will. Je nach Bedarf gebe ich meine Rezepte auch gerne weiter."

Neben dem Angebot wird auch die angestammte Verkäuferin Jasmin Fehr den Kunden erhalten bleiben. "Sie weiß, was die Leute wollen", so Doris Götz, während Claudia Dörrich ergänzt: "Es ist gut, dass die Kunden ein bekanntes Gesicht sehen."

Jasmin Fehr wird dann zusammen mit zwei weiteren Kolleginnen die Waren in Adelsheim verkaufen. Produziert werden diese in der Hauptniederlassung in Rittersbach, bevor sie dann nach Adelsheim geliefert werden. Bevor es allerdings so weit ist, muss noch einiges erledigt und verschiedene Modernisierungsarbeiten erledigt werden.

Dann soll es am 14. April so weit sein: Die Metzgereifiliale Dörrich setzt die Ära der Familie Götz fort. Die voraussichtlichen Öffnungszeiten sind dann: Montag bis Freitag 8 bis 12.30 Uhr sowie 14.30 bis 18 Uhr (mittwochs ist am Nachmittag geschlossen), Samstag 7 bis 12.30 Uhr.