Adelsheim. (sun) Vor 20 Jahren verwandelte sich der Adelsheimer Schlosspark erstmals in einen Ort der Videokunst – mit einer Werkschau von Louis von Adelsheim, die über die Region hinaus begeisterte. Unzählige Ausstellungen im Park folgten. Das Jubiläum "20 Jahre Adelsheim leuchtet" feiert die Stadt am kommenden Samstag, 26. Juli, mit einer ganz besonderen "Nacht der 10.000 Lichter".

Das Fest der Gemeinschaft auf der an diesem Abend autofreien Marktstraße hat längst Tradition und lockte zuletzt Tausende Besucher nach Adelsheim. Auch in diesem Jahr wird wieder ein 150 Meter langer Tisch mitten in der Stadt zum Ort der Begegnung, flankiert von einem Meer aus 10.000 Kerzen.

Zahlreiche Vereine und Caterer sorgen ab 18 Uhr für kulinarische Vielfalt. Bereits ab 17 Uhr beginnt der Aufbau des langen Tischs – jeder und jede ist eingeladen, daran Platz zu nehmen.

Parallel zum Fest zeigen Louis von Adelsheim und Karl Anton Koenigs Videoinstallationen in den Gassen der Stadt und rund um das Schloss. Auf einem nächtlichen Rundweg wird die Videokunst ab Einbruch der Dunkelheit erlebbar – bei freiem Eintritt, ermöglicht durch zahlreiche Sponsoren. Musikalisch wird die gesamte Adelsheimer Altstadt zum Klangraum: Straßenmusiker, Live-Bands und Künstler werden die Gassen beleben und für eine festliche Atmosphäre sorgen.

Um 18 Uhr beginnt im historischen Schlossgraben der Festakt anlässlich des Jubiläums "50 Jahre Gesamtstadt Adelsheim, Sennfeld und Leibenstadt". Anschließend, um 20 Uhr, spielt dort die Feuerwehr- und Stadtkapelle – ein feierlicher musikalischer Höhepunkt des Abends. Zeitgleich erklingt in der illuminierten Stadtkirche Mozarts Requiem.

Die Fachgeschäfte der Innenstadt öffnen ab 20 Uhr zum "Late-Night-Shopping". Parkplätze sind an diesem Abend begrenzt, alternative Stellplätze finden sich unter anderem bei Lidl, Aldi und Rewe in der Unteren Austraße.

Die Marktstraße gehört an diesem Samstagabend den Fußgängern – sie wird ab 16 Uhr für den Verkehr gesperrt. Gefeiert werden darf bis 3 Uhr nachts, danach wird die Straße wieder freigegeben.