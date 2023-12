Von Kevin Retlich

Adelsheim. Zum 44. Mal eröffnet der traditionelle Adelsheimer Weihnachtsmarkt von Freitag bis Sonntag, 15. bis 17. Dezember, seine Tore. Im historischen Schlosshof, vor der malerischen Kulisse des Unterschlosses und auf dem Rossparkplatz, wird ein stimmungsvoller Markt mit zahlreichen Ständen errichtet. Dort erwarten die Besucher eine Vielfalt an weihnachtlichen Waren und kulinarischen Genüssen sowie ein buntes kulturelles Programm, das sich über alle drei Tage erstreckt. Die Atmosphäre wird durch den Verein "Adelsheim leuchtet" zusätzlich bereichert, der mit Videoprojektionen auf das Unterschloss, die evangelische Stadtkirche und ausgewählte Gebäude in der Marktstraße an allen Weihnachtsmarkttagen für ein visuelles Erlebnis sorgt.

Am Freitag lädt der Markt ab 16 Uhr zum vorweihnachtlichen Bummeln ein. Musikalisch wird der Nachmittag von der Bläsergruppe des Eckenberg-Gymnasiums eingeleitet, während in der evangelischen Stadtkirche der evangelische Kindergarten Adelsheim mit einem Krippenspiel die Herzen erwärmt. Um 18 Uhr folgt der feierliche Akt der Eröffnung durch den Vorstand des Jugendhauses und Bürgermeister Wolfram Bernhardt. Im Anschluss daran bereichern die Klänge der Jugendkapelle Adelsheim und des Gesangvereins 1839, unterstützt vom katholischen Kirchenchor, das festliche Ambiente.

Nach der offiziellen Eröffnung des Weihnachtsmarktes sind nicht nur die liebevoll dekorierten Stände eine Einladung zum Schlendern und Bummeln, sondern auch die Adelsheimer Fachgeschäfte heißen Besucher bis 20 Uhr willkommen. In dieser langen Einkaufsnacht bietet sich die perfekte Gelegenheit, in festlicher Atmosphäre nach Herzenslust zu shoppen und das eine oder andere Weihnachtsgeschenk zu entdecken.

Während sich die Marktstände auch am Samstag ab 16 Uhr mit ihrem Angebot von ihrer besten Seite zeigen, öffnet parallel dazu die Sonderausstellung "Modelleisenbahnen" ihre Türen. Von 14 bis 18 Uhr sind Besucher im Sitzungssaal des Rathauses dazu eingeladen, die faszinierende Welt der Miniaturzüge zu bestaunen. Der Eintritt ist frei, was den Besuch zu einem Muss für jeden macht, der in der Adventszeit das Besondere sucht. Im Foyer des Rathauses lädt das Team des Heimatmuseums zu einer gemütlichen Kaffee- und Kuchenpause ein. Hier können sich die Gäste bei selbst gebackenen Kuchen und frisch gebrühtem Kaffee eine wohlverdiente Auszeit gönnen und die süßen Seiten der Adventszeit genießen. Um 16.30 Uhr stimmt der Chor der Martin-von-Adelsheim-Schule mit seinem Repertoire an Weihnachtsliedern die Besucher auf die festlichste Zeit des Jahres ein.

Am Sonntag öffnet der Markt bereits um 15 Uhr und setzt die festliche Stimmung fort. An diesem Tag haben die Besucher noch einmal die Möglichkeit, Geschenkartikel, Spielsachen und Bastelarbeiten, die an den zahlreichen Ständen angeboten werden, zu entdecken. Kulinarische Köstlichkeiten laden dazu ein, die Geschmacksvielfalt der Weihnachtszeit zu erkunden, und vielleicht findet sich hier auch das letzte noch fehlende Weihnachtsgeschenk. Zusätzlich zur vielfältigen Marktatmosphäre bietet das Team des Heimatmuseums erneut die Modellbahnausstellung im Sitzungssaal des Rathauses sowie Kaffee und Kuchen im Foyer an.

Die stimmungsvolle musikalische Untermalung wird an diesem Tag von der Feuerwehr- und Stadtkapelle Adelsheim übernommen, die zwischen den Buden und Lichtern für weihnachtliche Klänge sorgt. Der Tag verspricht allerdings nicht nur für den Gaumen und die Ohren, sondern auch für die Augen ein Erlebnis zu werden, denn der Nikolaus wird am Nachmittag höchstpersönlich die kleinen Gäste mit Geschenken erfreuen.