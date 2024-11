Von Andreas Hanel

Adelsheim. Eines kann man Adelsheims Bürgermeister Wolfram Bernhardt sicher nicht vorwerfen: Opportunismus. Denn in einer Zeit, in der die Ampelregierung zerbrochen ist und gefühlt die Grünen für so ziemlich alles verantwortlich gemacht werden, was aktuell in Deutschland schiefläuft, hat Bernhardt beschlossen, eben dieser Partei, dem Bündnis90/Die Grünen,